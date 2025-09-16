  • Články
Hnutie Slovensko: Premiér Robert Fico sa obáva jedine zjednotenia opozície

  • DNES - 19:16
  • Bratislava
Hnutie Slovensko: Premiér Robert Fico sa obáva jedine zjednotenia opozície

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa podľa opozičného Hnutia Slovensko obáva jedine zjednotenia celej opozície.

Hnutie tak nerozumie postoju Progresívneho Slovenska (PS), ktoré podľa neho zakázalo zástupcom hnutia vystúpiť na utorkovom protestnom zhromaždení. Informoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

Za dva roky od volieb ani jeden prieskum verejnej mienky nepodporil záhadný optimizmus PS, že dokážu poraziť vládnu mafiu bez nášho hnutia. Aj preto by dnes bolo správne, aby sme na námestiach stáli spoločne. Nie je to možné. Napriek tomu sme vyzvali našich sympatizantov, aby protesty PS podporili. Rovnako sa na protestoch zúčastnia aj poslanci Hnutia Slovensko,“ uviedol Bystriansky. Líder opozície by podľa hnutia mal byť ten, kto spája a nie rozdeľuje.

Ako hovorca doplnil, premiér sa podľa hnutia rozhodol zničiť Slovensko a je mu „ukradnutá“ jeho budúcnosť či povesť. „V roku 1998, keď Mečiar tiež urobil zo Slovenska čiernu dieru Európy, demokratické sily vyhrali len preto, lebo sa spojili a lídri opozície nepovýšili trápne politikárčenie nad záujem krajiny,“ podotkol Bystriansky.

Podľa PS sú na protestoch vítaní všetci, ktorým vadí „ožobračovanie Slovenska štvrtou Ficovou vládou“. Hnutie ich podľa svojho názoru organizuje v osvedčenej zostave. PS, KDH, SaS a Demokrati sú podľa neho po ďalších voľbách základom stabilnej vládnej väčšiny.

V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie PS. Okrem PS sú do protestov zapojené aj KDH, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati. „Dnes tu stojíme ako štyri politické strany, pripravené vytvoriť po voľbách stabilnú vládu. Ďakujem Milanovi Majerskému, Braňovi Gröhlingovi a Jarovi Naďovi, že dnes podporili dnešný protest. V jednote je sila,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Zdroj: Info.sk, TASR
