Pápež Lev sa po vražde amerického influencera Kirka obáva politického násilia
- DNES - 18:08
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vyjadril v súvislosti s vraždou amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka znepokojenie nad nárastom politického násilia.
Po stretnutí pápeža s novým americkým veľvyslancom pri Svätej stolici Brianom Burchom, ktorý 13. septembra odovzdal svoje poverovacie listiny, o tom informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, napísala v utorok agentúra ANSA.
Pápež počas rozhovoru s veľvyslancom vyjadril sústrasť rodine zavraždeného a zdôraznil potrebu vyhnúť sa rétorike a manipuláciám, ktoré vedú k polarizácii spoločnosti namiesto k dialógu. Ako konštatovala ANSA, tento postoj zodpovedá dlhodobej politike Svätej stolice, ktorá sa jasne vyjadruje proti všetkým formám násilia.
Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA, bol zastrelený 10. septembra počas verejného podujatia na Utah Valley University. Jeho vraždu ako prejav politického násilia odsúdili lídri po celom svete.
Kirk sa často púšťal do kultúrnych a politických sporov, ostro vystupoval proti právam transrodových osôb, popieral klimatické zmeny a o vojne na Ukrajine vyhlásil, že ide len o hraničný spor. Americký prezident Donald Trump tento čin označil za politickú vraždu a v reakcii naň nechal na federálnych budovách spustiť vlajky na pol žrde.
