Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii
- DNES - 18:03
- Bratislava
V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii.
Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na proteste sa zúčastnia opoziční predsedovia SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.
Konsolidácia sa podľa PS dotkne pracujúcich ľudí. „V jednote je sila. Musíme takto spolupracovať, mobilizovať ľudí a ukazovať Ficovej vláde, že nemôže všetko. Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska,“ uviedol šéf hnutia PS Michal Šimečka. Konsolidáciu považuje za útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov.
Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici či Spišskej Novej Vsi.
USA a Čína podľa Trumpa dosiahli dohodu o TikToku
Spojené štáty a Čína dosiahli dohodu o sociálnej sieti TikTok, na základe ktorej budú americké aktíva populárnej aplikácie na zdieľanie krátkych videí prevedené na amerických vlastníkov.
SaS: Koalícia cielene likviduje živnostníkov, prinášame riešenia
Opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje konsolidačný balík Roberta Fica a Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD) za otvorený útok na malých živnostníkov a drobných podnikateľov.
Odbory a zamestnávatelia nesúhlasia s prijatím konsolidačného balíka ako celku
Odborári, zamestnávatelia a samosprávy nesúhlasia s prijatím predstavených konsolidačných opatrení na budúci rok ako celku.
Ján Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu
Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) vyzýva ostatných zákonodarcov na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu.