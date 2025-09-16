  • Články
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii

  • DNES - 18:03
  • Bratislava
V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii.

Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na proteste sa zúčastnia opoziční predsedovia SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.

Konsolidácia sa podľa PS dotkne pracujúcich ľudí. „V jednote je sila. Musíme takto spolupracovať, mobilizovať ľudí a ukazovať Ficovej vláde, že nemôže všetko. Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska,“ uviedol šéf hnutia PS Michal Šimečka. Konsolidáciu považuje za útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov.

Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici či Spišskej Novej Vsi.

Zdroj: Info.sk, TASR
