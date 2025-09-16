  • Články
Šutaj Eštok: Strana Hlas-SD podporuje výzvy na zastavenie zabíjania v Pásme Gazy

Strana Hlas-SD podporuje výzvy medzinárodného spoločenstva na zastavenie zabíjania civilistov v Pásme Gazy a umožnenie humanitárnej a lekárskej pomoci pre ľudí v regióne.

Stav, v akom sa konflikt medzi Izraelom a Hamasom vyvíja, nepovažuje už za objektívnu obranu Izraela, ale za plošné zabíjanie civilistov. Na sociálnej sieti to v reakcii na závery vyšetrovateľov Rady Organizácie spojených národov (OSN) pre ľudské práva, že tam Izrael pácha genocídu, vyhlásil predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Súhlasíme, že každý štát má právo brániť sa. Hrubo odsudzujeme beštiálny útok na Izrael a zverstvá, ktoré napáchali teroristi z Hamasu. Ale bránenie neznamená zabíjanie civilných obetí a hladomor. Žiadne z detí, ktoré sú v tejto vojne zabíjané, sa nepodieľalo na vraždení a únose rukojemníkov z Izraela. Dnes tieto deti a celé obyvateľstvo v Pásme Gazy hladuje, ich domovy sú cielene bombardované a každý deň vo veľkom počte zomierajú,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
