Prečo si na parapet položiť misku so soľou?

Prečo si na parapet položiť misku so soľou?

Jednoduchý krok prináša praktické výsledky.

Blíži sa to obdobie, keď teploty vonku klesajú, dni sa skracujú a domácnosti začínajú s vykurovaním. Na jeseň a v zime sa preto často stretávame s častejším výskytom plesní, a to najmä na oblokoch.

Ako vysvetľuje portál Huffington Post, k tvorbe plesní na oknách dochádza vtedy, keď sa teplý vzduch zvnútra stretáva so studeným vzduchom z exteriéru. Situácii nepomáha ani nedostatok čerstvého vzduchu pri obmedzenom vetraní.

Na tento problém našťastie existuje riešenie, ktoré sa zaobíde aj bez dlhého vetrania. Budete potrebovať len misku so soľou.

Aký druh soli je najúčinnejší?

Ako pre Huffington Post vysvetlil odborník zo spoločnosti Homes & Gardens Barry Gray, soľ pomáha „zmierniť vlhkosť v miestnosti, vďaka čomu budú miestnosti suchšie.“

„Soľ má absorpčné vlastnosti, takže na seba viaže vlhkosť a bráni vzniku kondenzácie. Aj preto sa používa aj v kuchyni, aby chránila riad a príbory pred orosením,“ uviedol Gray. Podľa neho je pri tomto probléme najúčinnejšia himalájska soľ.

V minulosti sme vás už informovali aj o ďalších spôsoboch, ako zabrániť vzniku plesne na oknách. Jedným z nich je použitie sódy bikarbóny rovnakým spôsobom ako pri soli – stačí misku s ňou umiestniť k oknu.

Viac tipov na boj proti plesni si môžete prečítať tu → Kondenzácia vody na oknách: S týmito trikmi sa zbavíte vlhkosti a plesne

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
