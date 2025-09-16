  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
19°Bratislava

Americký senátor varoval SR a Maďarsko kvôli nákupom ruskej ropy

  • DNES - 16:32
  • Washington
Americký senátor varoval SR a Maďarsko kvôli nákupom ruskej ropy

Americký republikánsky senátor Lindsey Graham varoval Slovensko a Maďarsko pred dôsledkami v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy. Senátor to napísal príspevku na sieti X, informuje TASR.

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyjadril pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska. V nedeľu potom dal najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty. „Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ tvrdil.

Graham dal Trumpovi za pravdu, pokiaľ ide o jeho požiadavku, súčasne ale označil za dobrú správu, že európske krajiny v posledných rokoch podstatne znížili nákupy fosílnych palív z Ruska.

Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, v súčasnosti sa to týka prakticky Maďarska a Slovenska. Dúfam a očakávam, že sa čoskoro pridajú k nášmu úsiliu a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, malo by to mať a bude to mať dôsledky,“ napísal v noci na utorok vplyvný senátor a Trumpov spojenec na sociálnej sieti X.

Magazín Politico informoval, že pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia ako celok dovážala 45 percent svojho zemného plynu a 27 percent svojej ropy z Ruska.

Tento podiel vlani klesol na 19 percent v prípade plynu a na tri percentá v prípade ropy, keď Európska komisia zakázala dovoz po mori. V roku 2024 krajiny EÚ vynaložili 21,9 miliardy eur na ruské fosílne palivá, čo predstavuje približne desať percent celkových globálnych príjmov Ruska z vývozu.

V správe fínskeho Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia z mája sa píše, že Maďarsko „zvýšilo svoju závislosť od ruskej ropy zo 61 percent pred inváziou na 86 percent v roku 2024“, zatiaľ čo Slovensko „zostalo takmer stopercentne závislé od dodávok z Ruska“. Budapešť a Bratislava as podľa Politico usilujú sa o priateľskejšie vzťahy s Moskvou a teraz odmietajú výzvy, aby hľadali alternatívne zdroje energie. Obe takisto oponujú plánu Európskej únie zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov EÚ od 1. januára 2028.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kardinál Duka slúžil zádušnú omšu za Kirka, polícia musela riešiť aj potýčku

Kardinál Duka slúžil zádušnú omšu za Kirka, polícia musela riešiť aj potýčku

DNES - 16:29Zahraničné

V Týnskom chráme na Staromestskom námestí v Prahe sa v utorok konala bohoslužba za zastreleného amerického influencera a konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.

Tusk: Cvičenia NATO ukazujú stupeň mobilizácie celej aliancie

Tusk: Cvičenia NATO ukazujú stupeň mobilizácie celej aliancie

DNES - 15:05Zahraničné

Rozsiahle manévre Železný obranca a Jesenný oheň, ktoré sa konajú v štátoch na východnej hranici NATO, ukazujú podľa poľského premiéra stupeň mobilizácie celej aliancie a odhodlanie čeliť hrozbám z východu.

Zomrela legenda: Vo veku 89 rokov zomrel herec a režisér Robert Redford

Zomrela legenda: Vo veku 89 rokov zomrel herec a režisér Robert Redford

DNES - 14:32Zahraničné

Svetoznámy americký herec a režisér Robert Redford zomrel v utorok vo veku 89 rokov, uviedol denník The New York Times s odvolaním sa na jeho publicistu.

Lukašenko: Rusko a Bielorusko nacvičujú aj použitie jadrových zbraní

Lukašenko: Rusko a Bielorusko nacvičujú aj použitie jadrových zbraní

DNES - 14:24Zahraničné

Rusko a Bielorusko v rámci spoločných vojenských manévrov nacvičujú aj odpaľovanie ruských taktických jadrových zbraní, uviedol v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Vosveteit.sk
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP