  • DNES - 15:22
  • Čadca
Nezvestná 16-ročná Magdaléna: Polícia prosí verejnosť o pomoc

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce.

Mladé dievča odišlo zo svojho trvalého bydliska 13. septembra 2025 na neznáme miesto a od tej doby o sebe nepodalo žiadnu správu.

Magdaléna Gabrišová je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči. V čase zmiznutia bola oblečená v čiernej mikine, čiernych rifliach a čiernych teniskách. Jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy.

Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie týkajúce sa nezvestnej osoby oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke polície.

Aktuálne informácie zo Žilinského kraja možno nájsť na Facebooku „Polícia SR – Žilinský kraj".

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
