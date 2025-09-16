SaS: Koalícia cielene likviduje živnostníkov, prinášame riešenia
- DNES - 15:13
- Bratislava
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje konsolidačný balík Roberta Fica a Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD) za otvorený útok na malých živnostníkov a drobných podnikateľov.
Vláda si vybrala za terč tých najslabších - kaderníčky, dôchodcov, študentov či ženy na rodičovskej dovolenke, ktorí si poctivo privyrábajú. Namiesto skutočných reforiem prichádzajú vyššie dane, vyššie odvody a ďalšie byrokratické záťaže, ktoré ľudí odradia od poctivého podnikania.
„Konsolidácia, ktorú nám predstavil Ladislav Kamenický, ožobračuje ľudí na Slovensku. Dvíha ceny, ubližuje ekonomickému rastu a trestá tých, ktorí poctivo pracujú. Treba to povedať jasne - Fico, (Andrej) Danko (SNS) a (Matúš Šutaj) Eštok (Hlas-SD) cielene likvidujú živnostníkov. Vybrali si tých najslabších - drobných podnikateľov a ľudí, ktorí si vlastnou prácou zarábajú na živobytie. Najviac zaťaží práve malých živnostníkov. Práve tí budú totiž nútení zaplatiť o 1600 eur ročne viac ako doposiaľ,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Po novom budú podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča sociálne odvody platiť aj tí, ktorí doteraz žili z minimálnych príjmov. „Malí živnostníci s príjmom pod 750 eur mesačne doteraz neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Po novom budú musieť platiť 131 eur mesačne, teda o 1576 eur ročne viac. Týka sa to približne 200.000 ľudí. Vláda odkazuje aj dôchodcom, ženám na rodičovskej, študentom či učiteľke, ktorá si po práci doučovaním privyrobí pár eur: zaplaťte alebo prestaňte podnikať. To je absurdné a nespravodlivé,“ upozornil Viskupič.
Okrem toho vláda zvyšuje aj vymeriavací základ na odvody zo súčasných 50 % priemernej mzdy na 60 %. „Živnostník platiaci minimálne odvody tak od roku 2026 zaplatí ďalších 600 eur ročne navyše. To je zvýšenie o 20 %. Ak chcela vláda docieliť, aby ľudia rezignovali na legálne podnikanie, tak presne toto je cesta. Poctivých živnostníkov bude ubúdať a pribudne šedá ekonomika,“ dodal podpredseda SaS.
SaS preto pripravuje konkrétne pozmeňujúce návrhy. „Chceme zastaviť povinné sociálne odvody pre malých živnostníkov a zrušiť zvýšenie vymeriavacieho základu na 60 %. Zároveň navrhujeme zrušiť zákaz predaja počas sviatkov, čo zvýši ekonomickú aktivitu a prinesie viac peňazí do rozpočtu. To je rozumný spôsob konsolidácie, nie trestanie poctivých ľudí. SaS vždy presadzovala nižšie dane, nižšie odvody, vyššie platy a spravodlivý systém rovnej dane 19 %. A to je aj naša alternatíva k Ficovej likvidačnej politike,“ uzavrel Viskupič.
Odbory a zamestnávatelia nesúhlasia s prijatím konsolidačného balíka ako celku
Odborári, zamestnávatelia a samosprávy nesúhlasia s prijatím predstavených konsolidačných opatrení na budúci rok ako celku.
Ján Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu
Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) vyzýva ostatných zákonodarcov na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu.
Rusko plánuje výrazne zvýšiť podiel energie vyrábanej z jadra
Rusko plánuje výrazne rozšíriť svoje kapacity v oblasti jadrovej energie. Putin stanovil cieľ zvýšiť v nasledujúcich dvoch desaťročiach podiel jadra na celkovej výrobe energie v krajine z terajších takmer 20 % na 25 %.
Kamenický neodporúča možné zásadné zmeny v konsolidačnom balíku v parlamente
Minister financií Ladislav Kamenický odmietol po utorkovom rokovaní tripartity možné zásadnejšie zmeny v balíku zákonov na konsolidáciu verejných financií.