Tusk: Cvičenia NATO ukazujú stupeň mobilizácie celej aliancie

Rozsiahle manévre Železný obranca a Jesenný oheň, ktoré sa konajú v štátoch na východnej hranici NATO, ukazujú podľa poľského premiéra Donalda Tuska stupeň mobilizácie celej aliancie a odhodlanie čeliť hrozbám z východu.

Cvičenia podľa neho majú ukázať pripravenosť na možné hrozby zo strany Ruska a Bieloruska a konajú sa v reakcii na ich spoločné manévre s názvom Zapad. Poľský premiér to povedal v utorok na tlačovej konferencii vo výcvikovom stredisku Ustka, informuje varšavský spravodajca TASR.

Tieto cvičenia, rovnako ako celý Severoatlantický pakt, majú obranný charakter a sú odpoveďou na agresívne manévre na druhej strane hranice,“ vyhlásil Tusk.

Podľa Tuska sa do cvičení v Poľsku zapojilo už viac než 60.000 vojakov. Súbežne prebiehajú operácie aj v Litve, Lotyšsku a na švédskom ostrove Gotland. Premiér zdôraznil, že na rozdiel od ruských a bieloruských manévrov Zapad ide v prípade NATO o transparentné obranné cvičenia.

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz priblížil, že Poľsko buduje viacvrstvovú protivzdušnú obranu. Dôležitým prvkom je americký systém IBCS, ktorý integruje všetky zložky a ktorý okrem Poľska využívajú iba Spojené štáty.

Predstavitelia potvrdili, že pokračujú aj ďalšie vojenské operácie, napríklad Bezpečné Podlasie so zapojením zhruba 5000 vojakov denne, či námorná misia Bezpečná zátoka. Aktivovaná bola aj aliančná operácia Eastern Sentry, ktorá je odpoveďou na ruské provokácie. Podľa Kosiniaka-Kamysza do nej už prispeli Francúzsko, Holandsko či Nórsko a ďalšie európske štáty signalizovali pripravenosť vyslať svoje jednotky.

Tusk zároveň oznámil, že poľská vláda v utorok prijme rozhodnutie o spustení programu Orka, ktorý počíta s nákupom nových ponoriek.

Zdroj: Info.sk, TASR
