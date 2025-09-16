Odbory a zamestnávatelia nesúhlasia s prijatím konsolidačného balíka ako celku
Odborári, zamestnávatelia a samosprávy nesúhlasia s prijatím predstavených konsolidačných opatrení na budúci rok ako celku.
Zamestnávatelia kritizovali, že viaceré z opatrení negatívne ovplyvnia podnikateľov na Slovensku. Odborom sa nepáči rušenie sviatkov či nulová valorizácia platov štátnych zamestnancov. V utorok to uviedli zástupcovia odborárov, zamestnávateľov a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
„Začínali sme s deficitom šesť miliárd eur, celkový objem konsolidačných balíkov je viac ako sedem miliárd eur, očakával by som, že deficit sa nám bude rapídne znižovať. My stále očakávame, že deficit aj po konsolidácii v roku 2026 bude viac ako štyri miliardy eur,“ povedal prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga.
Prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová kritizovala v ďalšom konsolidačnom balíku nulovú valorizáciu platov štátnych a verejných zamestnancov od budúceho roka. Na základe dohody odborov a vlády mala byť podľa nej valorizácia týchto zamestnancov na úrovni piatich percent od januára 2026.
KOZ rovnako nesúhlasí so zrušením dní pracovného pokoja, keďže SR týmto spôsobom navýši počet odpracovaných hodín pre zamestnancov namiesto toho, aby sa im snažila skvalitniť pracovné podmienky. Uhlerová upozornila, že týmto krokom ide krajina opačným smerom ako zvyšok EÚ, ktorá sa snaží skrátiť pracovný čas zamestnancov.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka však vníma zrušenie štátnych sviatkov za pozitívne, keďže z dlhu sa Slovensko vie podľa neho dostať len tým, že občania budú viac pracovať.
„Tento konsolidačný balík prenáša najväčšie bremeno na plecia pracujúcich a zamestnancov. Po vyčíslení priamo z dielne ministerstva financií môžeme povedať, že priamo tie konsolidačné opatrenia v sumáre budú niesť zamestnanci vo výške 814 miliónov eur, v tom nie je zarátaná nulová valorizácia, keď k tomu prirátame ešte nulovú valorizáciu pre štátnych a verejných zamestnancov, tak sa dostaneme na úroveň cez jednu miliardu eur,“ spresnila Uhlerová s tým, že každý zamestnanec v priemere na Slovensku zaplatí 400 eur za konsolidačné opatrenia.
Na druhej strane KOZ súhlasí so zdaňovaním negatívnych externalít a opatreniami, ktoré sú spojené s elimináciou fiktívnych živností. Machunka ďalej kritizoval najmä 13. dôchodok, energopomoc a obedy zadarmo, ktoré spôsobujú to, že sa Slovensku nedarí konsolidovať, a zdôraznil, že tieto opatrenia by mali byť zrušené. Negatívne hodnotí aj progresívne zdaňovanie.
Predseda ZMOS-u Jozef Božik doplnil, že podiel miest a obcí na aktuálnom dlhu štátu vo výške približne 85 miliárd eur je na úrovni 1,6 miliardy eur. Aktuálne konsolidačné opatrenia sú podľa neho voči samosprávam nespravodlivé a štát by sa mal viac zamerať na výber daní z nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne nízky, s čím súhlasia aj odborári a zamestnávatelia.
