Ján Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu
- DNES - 14:36
- Bratislava
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) vyzýva ostatných zákonodarcov na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu.
Sú medzi nimi napríklad návrh na zvýšenie počtu poslancov potrebných na zmenu ústavy či na obmedzenie predaja energetických nápojov deťom do 16 rokov. Ferenčák sa vyjadril sa aj k jeho postoju pri hlasovaní v NR SR o vládnej novele ústavy. Upozornil na to, že predkladatelia mu dosiaľ nezodpovedali otázky v danej veci. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Mnou prekladané štyri návrhy zákonov nesú v sebe jednu logiku - zdravý rozum a ochrana verejného záujmu. (...) Nie je to pravé, nie je to ľavé, je to správne. Nie je to proti niekomu, je to pre ľudí. Vyzývam aj verejnosť na otvorenú diskusiu o týchto predkladaných návrhov. Vyzývam tiež poslancov NR SR na vecnú debatu a podporu predkladaných návrhov zákonov,“ apeloval.
Do parlamentu Ferenčák prišiel napríklad s návrhom na zvýšeniu počtu poslancov potrebných na zmenu ústavy zo súčasných 90 na 100. „Ak chcete meniť základy domu, v tomto prípade štátu, potrebujete širšiu dohodu, nielen momentálnu väčšinu,“ odôvodňoval. Upozornil pri tom na to, že od roku 1992 sa Ústava SR zmenila viac ako 25-krát. „Často rýchlo, bez hlbšej diskusie. A výsledok? Základný zákon štátu sa nám mení na politický program na štyri roky, dnes je to doslova trhací kalendár,“ podotkol.
Poslanec predložil do NR SR tiež novelu zákona o obecnom zriadení. Navrhol v nej úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Návrh definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí. Ferenčák spolu so Štefanom Gašparovičom (Hlas-SD) prišiel aj s návrhom, aby obce a vyššie územné celky mohli do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného aj zdroje rezervného fondu. V parlamente má tiež návrh na obmedzenie predaja energetických nápojov osobám do 16 rokov, ktorý je už v druhom čítaní. „V prvom čítaní bol podporený 133 poslancami a predpokladám a dúfam, že v druhom čítaní to bude 150 poslancov,“ dodal.
Ozrejmil tiež svoj postoj k navrhovanému konsolidačnému balíčku. Hovoril o potrebe konsolidácie, no dané opatrenia označil za nie šťastné. Poukázal pri tom na záťaž peňaženiek občanov, firiem aj samosprávy. Verí, že sa opatrenia ešte upravia. „Dám šancu ministrovi a vládnym stranám a skrátené legislatívne konanie podporím. Prvé (čítanie, pozn. TASR) ešte, ale v druhom budem zvažovať. Ak nedôjde k zmenám, tak ja s takýmito opatreniami, čo sú predložené, nesúhlasím,“ priblížil.
Ferenčák sa tiež vrátil k vládnej novele ústavy, o ktorej by mal parlament na tejto schôdzi definitívne rozhodnúť. Upozornil na to, že o jeho prípadnej podpore s ním nikto nediskutoval. „Predkladatelia mi dodnes nevysvetlili niektoré otázky, ktoré tam mám položené a keďže to nebolo v ich záujme, tak ja túto tému považujem za irelevantnú,“ argumentoval.
