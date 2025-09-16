  • Články
Zomrela legenda: Vo veku 89 rokov zomrel herec a režisér Robert Redford

  DNES - 14:32
  New York
Svetoznámy americký herec a režisér Robert Redford zomrel v utorok vo veku 89 rokov, uviedol denník The New York Times s odvolaním sa na jeho publicistu.

Dnes svet šoubiznisu zasiahla smutná správa – herec, producent a režisér Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov. Správy o jeho smrti potvrdila jeho PR agentka Cindi Berger, ktorá uviedla, že Redford zaspal pokojne vo svojom dome v Utahu, dejisko mnohých jeho životných projektov.

Redford bol nielen výraznou filmo-tvárou zlatého veku Hollywoodu, ale aj mužom, ktorý inicioval veľké zmeny vo filmovej kultúre – založenie Sundance Film Festivalu a Sundance Institute tvorí súčasť jeho odkazov, ktoré budú pretrvávať.

Jeho kariéra trvala desaťročia − prenikal do herectva, režie, produkcie; za svoj život získal množstvo ocenení (Oscar, BAFTA, rôzne pocty). Medzi jeho najznámejšie diela patria filmy ako Butch Cassidy and the Sundance Kid, All the President’s Men, Ordinary People a neskôr napr. The Old Man & The Gun.

Rodina, kolegovia i fanúšikovia budú spomínať na jeho jemný herecký štýl, estetikou, ktorou premenil nezávislé kino, a schopnosťou byť hlasom tých, ktorí chceli robiť film mimo hlavných prúdov.

Aj keď sme stratili veľkú osobnosť, jeho filmové diela, jeho festival, umenie a filozofia zostávajú. A vďaka nim bude Robert Redford žiť ďalej – v obrazoch, v inšpirácii, v tom, ako vnímame film, prírodu, komunitu tvorcov.

Zdroj: Info.sk, TASR
