Rusko plánuje výrazne zvýšiť podiel energie vyrábanej z jadra
- DNES - 14:18
- Moskva
Rusko plánuje výrazne rozšíriť svoje kapacity v oblasti jadrovej energie.
Prezident Vladimir Putin stanovil cieľ zvýšiť v nasledujúcich dvoch desaťročiach podiel jadra na celkovej výrobe energie v krajine z terajších takmer 20 % na 25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok citovala šéfa ruskej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexeja Lichačeva.
Počíta sa s výstavbou ďalších 38 veľkých, stredne veľkých a malých reaktorov, uviedol v pondelok (15. 9.) Lichačev na zasadnutí Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) vo Viedni. Počet prevádzkovaných reaktorových blokov v Rusku by sa tak v porovnaní so súčasným stavom približne zdvojnásobil. Podľa údajov IAEA je v krajine v súčasnosti rozostavaných päť veľkých blokov. Na Ukrajine zároveň ruské jednotky od roku 2022 okupujú záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je so siedmimi reaktormi najväčším jadrovým zariadením v Európe.
