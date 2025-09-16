Eurokomisia von der Leyenovej bude čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere
- DNES - 14:15
- Brusel
Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej bude začiatkom októbra čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere. Obe sa uskutočnia počas plenárneho zasadnutia 6. až 9. októbra, píše magazín Politico.
Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v utorok europoslancov e-mailom informovala, že oba návrhy získali potrebnú podporu. Pre otvorenie diskusie a následné hlasovanie o nedôvere to je podpora desatiny poslancov v 719-člennom parlamente.
Návrhy podali nezávisle od seba europarlamentné frakcie Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE) 11. septembra krátko po polnoci. Deň predtým (10. septembra) von der Leyenová predniesla prejav o stave Únie a o prioritách na nasledujúce roky. PfE kritizovali hospodársku politiku EK, Ľavica obvinila EK z ničnerobenia pri zhoršujúcej sa situácií v Pásme Gazy.
Hovorkyňa EP Delphine Colardová uviedla, že čas rozpráv a hlasovaní bude určený lídrami politických skupín 1. októbra. Podľa magazínu Politico je najpravdepodobnejšou možnosťou spojenie dvoch rozpráv do jednej v pondelok 6. októbra a nasledovať budú dve hlasovania vo štvrtok 9. októbra.
Eurokomisia von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere v júli tohto roku, keď za návrh hlasovalo 175 europoslancov a 360 bolo proti. Pre schválenie návrhu je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých odovzdaných hlasov.
Zomrela legenda: Vo veku 89 rokov zomrel herec a režisér Robert Redford
Svetoznámy americký herec a režisér Robert Redford zomrel v utorok vo veku 89 rokov, uviedol denník The New York Times s odvolaním sa na jeho publicistu.
Lukašenko: Rusko a Bielorusko nacvičujú aj použitie jadrových zbraní
Rusko a Bielorusko v rámci spoločných vojenských manévrov nacvičujú aj odpaľovanie ruských taktických jadrových zbraní, uviedol v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, bola z poľského stíhacieho lietadla F-16
Raketa, ktorá minulý týždeň zasiahla rodinný dom v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve, pochádzala podľa informácií denníka Rzeczpospolita z poľského stíhacieho lietadla F-16.
Steinmeier: Nemecko odmieta poľské požiadavky vojnových reparácií
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok odmietol poľské požiadavky na ďalšie reparácie za druhú svetovú vojnu.