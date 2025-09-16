Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, bola z poľského stíhacieho lietadla F-16
- DNES - 14:11
- Lublin
Raketa, ktorá minulý týždeň zasiahla rodinný dom v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve, pochádzala podľa informácií denníka Rzeczpospolita z poľského stíhacieho lietadla F-16.
Išlo o strelu určenú na zostrelenie ruského dronu, ktorá v dôsledku poruchy navádzacieho systému nezasiahla cieľ a dopadla na obytný dom. Nálož sa nespustila a nedošlo k výbuchu. Obyvatelia vyviazli bez zranení. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Prokuratúra v Lubline, ktorá vedie vyšetrovanie incidentu, informovala iba o neidentifikovanom objekte a odmieta poskytnúť podrobnosti. Podľa hovorkyne prokuratúry Agnieszky Kepkej sa pred konečnou identifikáciou čaká na znalecký posudok experta na vojenskú techniku. Ministerstvo obrany sa k prípadu zatiaľ nevyjadrilo.
Lublinský vojvoda Krzysztof Komorski potvrdil, že postihnutá rodina dostala finančné odškodnenie a budú jej poskytnuté všetky formy pomoci. Podľa starostu Wyrykov Bernarda Blaszczuka obec poskytla manželom náhradné ubytovanie a vyhlásila zbierku na opravu zničeného domu, pričom predbežné náklady odhadla na 50.000 zlotých (takmer 12.000 eur).
Podľa bezpečnostných expertov išlo o reakciu na bezprecedentné preniknutie ruských dronov do poľského vzdušného priestoru počas minulého týždňa. V rôznych lokalitách na východe krajiny bolo nájdených 17 strojov, prevažne tzv. vábničiek. Analytici sa zhodujú, že cieľom akcie bolo otestovať poľskú protivzdušnú obranu a politickú reakciu.
Zomrela legenda: Vo veku 89 rokov zomrel herec a režisér Robert Redford
Svetoznámy americký herec a režisér Robert Redford zomrel v utorok vo veku 89 rokov, uviedol denník The New York Times s odvolaním sa na jeho publicistu.
Lukašenko: Rusko a Bielorusko nacvičujú aj použitie jadrových zbraní
Rusko a Bielorusko v rámci spoločných vojenských manévrov nacvičujú aj odpaľovanie ruských taktických jadrových zbraní, uviedol v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.
Eurokomisia von der Leyenovej bude čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere
Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej bude začiatkom októbra čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere.
Steinmeier: Nemecko odmieta poľské požiadavky vojnových reparácií
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok odmietol poľské požiadavky na ďalšie reparácie za druhú svetovú vojnu.