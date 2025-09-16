  • Články
Steinmeier: Nemecko odmieta poľské požiadavky vojnových reparácií

  • DNES - 14:09
  • Berlín
Steinmeier: Nemecko odmieta poľské požiadavky vojnových reparácií

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok odmietol poľské požiadavky na ďalšie reparácie za druhú svetovú vojnu.

Reagoval na vyhlásenia nového poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý túto tému otvoril počas svojej prvej oficiálnej návštevy v Nemecku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry DPA.

Steinmeier prostredníctvom svojej hovorkyne uviedol, že otázka reparácií je z pohľadu Nemecka právne uzavretá. Zdôraznil však význam spoločnej práce na uchovávaní historickej pamäti a pripomínaní vojnových udalostí.

Nawrocki nastúpil do funkcie minulý mesiac a opakovane vyzýval Berlín na kompenzácie za škody spôsobené Poľsku počas druhej svetovej vojny. Ešte pred návštevou Berlína oznámil, že túto otázku prediskutuje so Steinmeierom a spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Podľa informácií DPA tému otvoril aj počas rozhovorov v prezidentskom paláci Bellevue.

Obaja prezidenti sa zhodli na potrebe úzkej a dôveryhodnej spolupráce medzi krajinami. Nawrocki zároveň pozval Steinmeiera na návštevu Poľska. Nemecký prezident prijal svojho poľského partnera s vojenskými poctami a rokovania sa podľa oboch strán niesli v priateľskej a konštruktívnej atmosfére napriek rozdielnym postojom k otázke reparácií.

Podľa dohôd sprostredkovaných Sovietskym zväzom Nemecko po vojne poskytlo Poľsku reparácie a v roku 1953 vtedajšie komunistické vedenie vo Varšave vyhlásilo, že sa od roku 1954 vzdáva ďalších nárokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
