Pre žltačku v Nitrianskom kraji zorganizovali koordinačné stretnutie odborníkov
Zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji si vyžiadal koordinačné stretnutie odborníkov k riešeniu situácie.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR situáciu v súvislosti so žltačkou monitoruje na dennej báze v súčinnosti s odborníkmi. V prípade potreby je pripravené prijať potrebné kroky, ktoré prispejú k zastaveniu šírenia vírusovej hepatitídy A na celom území Slovenska, potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Zvýšený výskyt hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji evidujú zdravotníci najmä v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. „Regionálni hygienici prijímajú opatrenia na úrovni okresov okamžite po nahlásení ochorenia, denne monitorujú situáciu a vykonávajú kontrolu plnenia týchto opatrení vo svojich regiónoch,“ uviedla hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Katarína Tináková.
Podľa odborníkov je zásadná prevencia. „Očkovanie proti hepatitíde typu A je dobrovoľné, kým nie je nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Vykonáva sa v dvojdávkovej schéme a momentálne máme dostatok očkovacích dávok na zvládnutie tejto situácie v Nitrianskom kraj,“ skonštatovala hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.
V uplynulom týždni bolo na Slovensku hlásených 99 nových prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu A. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov, pričom najvyšší výskyt bol zaznamenaný práve v Nitrianskom kraji, a to 53 prípadov.
Pre mimoriadnu udalosť zastavili vlakovú dopravu cez stanicu Poprad-Tatry
ZSSK hovorí o mimoriadnej udalosti.
Polícia zasahovala pri výbuchu, páchatelia unikli na elektrobicykloch
Výtržníci pred činom nasprejovali bezpečnostné kamery.
Robertovi Kaliňákovi udelili pokutu vo výške troch mesačných platov
Minister obrany zaplatí pokutu vo výške troch platov.
Polícia opäť zasahovala v parlamente
Do parlamentu doručili ďalšiu podozrivú zásielku.