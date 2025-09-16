  • Články
Reťazec varuje pred podvodom: Nenechajte sa nalákať!

  • DNES - 20:18
  • Bratislava
Sieť predajní upozorňuje na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.

Sieť predajní DM na Facebooku upozornila na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Podľa nej podvodné stránky a profily zneužívajú meno spoločnosti, a ponúkajú zákazníkom falošné súťaže a iné služby.

„Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú naše logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy,“ varuje DM.

Pozor na nízke ceny!

Podľa DM podvodníci často lákajú zákazníkov na nízke ceny alebo špeciálne ponuky. Spoločnosť radí nikdy neuvádzať osobné údaje a bankové informácie a dôsledne kontrolovať webové adresy a názvy stránok a profilov, z ktorých nakupujete.

„Všetky naše produkty a služby poskytujeme výlučne cez náš oficiálny e-shop www.mojadm.sk alebo aplikáciu Moja dm, prípadne na oficiálnych profiloch dm Slovensko,“ dodal reťazec.

POZOR PODVOD Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú...

Uverejnil používateľ dm drogerie markt Slovensko Pondelok 15. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, DP, facebook.com/dm.Slovensko
