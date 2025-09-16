Reťazec varuje pred podvodom: Nenechajte sa nalákať!
Sieť predajní upozorňuje na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.
Sieť predajní DM na Facebooku upozornila na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Podľa nej podvodné stránky a profily zneužívajú meno spoločnosti, a ponúkajú zákazníkom falošné súťaže a iné služby.
„Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú naše logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy,“ varuje DM.
Pozor na nízke ceny!
Podľa DM podvodníci často lákajú zákazníkov na nízke ceny alebo špeciálne ponuky. Spoločnosť radí nikdy neuvádzať osobné údaje a bankové informácie a dôsledne kontrolovať webové adresy a názvy stránok a profilov, z ktorých nakupujete.
„Všetky naše produkty a služby poskytujeme výlučne cez náš oficiálny e-shop www.mojadm.sk alebo aplikáciu Moja dm, prípadne na oficiálnych profiloch dm Slovensko,“ dodal reťazec.
