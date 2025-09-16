Pre mimoriadnu udalosť zastavili vlakovú dopravu cez stanicu Poprad-Tatry
ZSSK hovorí o mimoriadnej udalosti.
Aktualizované o 14:24
Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry opäť premáva osobná vlaková doprava. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko.
Pôvodná správa
Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry aktuálne nepremáva osobná vlaková doprava. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko. Dôvodom je podľa polície nahlásenie bomby v priestoroch stanice. Pre situáciu meškajú viaceré vlaky, niektoré boli aj odrieknuté.
„Neznámou osobou bola nahlásená bomba v priestoroch železničnej stanice v Poprade. Polícia na mieste vykonáva potrebné opatrenia, okrem iného aj bezpečnostnú prehliadku priestorov stanice,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako podotkla, v každom prípade výhražnej správy vedie polícia trestné konanie. Bližšie informácie však momentálne polícia nemôže poskytnúť.
