  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
18°Bratislava

Kamenický neodporúča možné zásadné zmeny v konsolidačnom balíku v parlamente

  • DNES - 13:12
  • Bratislava
Kamenický neodporúča možné zásadné zmeny v konsolidačnom balíku v parlamente

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) odmietol po utorkovom rokovaní tripartity možné zásadnejšie zmeny v balíku zákonov na konsolidáciu verejných financií.

Na konsolidácii je podľa neho v koalícii krehká dohoda, ktorá by sa v prípade zmien mohla narušiť. Vláda konsolidačný balík schválila minulý týždeň s tým, že prípadné zmeny by sa podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) mohli prijať v parlamente. Ten už o konsolidácii aktuálne rokuje.

Drobné zmeny, ktoré budú napríklad urobené v rámci parlamentu, sme ochotní urobiť,“ povedal Kamenický. Dodal, že bude rokovať o každej zmene, no zásadnejšie zásahy do konsolidačných opatrení neodporúča.

Minister zopakoval, že konsolidovať musí vláda z dôvodu zlého stavu verejných financií zanechaných bývalými vládami. Odmietol však návrhy niektorých sociálnych partnerov na zrušenie sociálnych benefitov, ako sú napríklad 13. dôchodky či plošné energodotácie, s tým, že potrebuje zachovať sociálny zmier.

Kamenický zatiaľ nespresnil, ako sa budú na konsolidácii podieľať jednotlivé rezorty. Návrhy ministerstiev podľa neho aktuálne spracúva rezort financií a premietne ich do pripravovaného štátneho rozpočtu. Obavy zo straty konkurencieschopnosti, ktoré opakovane prezentovali predstavitelia zamestnávateľov, minister chápe, no problémy podľa neho majú aj v iných krajinách vrátane našich najväčších obchodných partnerov. Aktuálny návrh konsolidácie by mal podľa Kamenického priniesť pokles deficitu verejných financií na 4,1 - 4,3 % hrubého domáceho produktu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ján Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu

Ján Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu

DNES - 14:36Ekonomické

Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) vyzýva ostatných zákonodarcov na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu.

Rusko plánuje výrazne zvýšiť podiel energie vyrábanej z jadra

Rusko plánuje výrazne zvýšiť podiel energie vyrábanej z jadra

DNES - 14:18Ekonomické

Rusko plánuje výrazne rozšíriť svoje kapacity v oblasti jadrovej energie. Putin stanovil cieľ zvýšiť v nasledujúcich dvoch desaťročiach podiel jadra na celkovej výrobe energie v krajine z terajších takmer 20 % na 25 %.

Leyenová vysvetlila, ako EK koná pre napĺňanie odporúčaní Draghiho správy

Leyenová vysvetlila, ako EK koná pre napĺňanie odporúčaní Draghiho správy

DNES - 12:00Ekonomické

Rok po zverejnení správy Maria Draghiho o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ Európska komisia pripravila konferenciu na vysokej úrovni, ktorá má zhodnotiť dosiahnutý pokrok a vytýčiť ďalšie kroky.

Analýza: Slováci platia vyššie dane, kvalita verejných služieb tomu nezodpovedá

Analýza: Slováci platia vyššie dane, kvalita verejných služieb tomu nezodpovedá

DNES - 11:31Ekonomické

Slováci platia vyššie dane ako väčšina občanov susedných krajín, pričom ďalšie zvyšovanie daní zaostávanie Slovenska za okolitými štátmi ešte viac prehĺbi.

Vosveteit.sk
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeňFantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP