Polícia zasahovala pri výbuchu, páchatelia unikli na elektrobicykloch
Výtržníci pred činom nasprejovali bezpečnostné kamery.
V Maduniciach v okrese Hlohovec zasahovala polícia pri náleze poškodeného bankomatu. Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti. TASR to uviedla hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová.
Priblížila, že prebieha vyšetrovanie a hneď ako to bude možné, polícia poskytne relevantné informácie.
Portál tvnoviny.sk informoval, že páchateľom sa podarilo z bankomatu odcudziť skrinku s peniazmi. Pred lúpežou mali nasprejovať niektoré z bezpečnostných kamier a z miesta činu mali utiecť na elektrobicykloch.
Vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová pre TASR uviedla, že polícia prijala v utorok krátko po 2.00 h ráno oznámenie o poškodenom bankomate. „Operačný dôstojník ihneď vyslal na miesto policajnú hliadku, ktorá oznámenie preverila a potvrdila. Policajti bezprostredné okolie uzavreli a na miesto bol vyslaný výjazd okresnej kriminálnej polície. Prípad si následne prevzal trnavský vyšetrovateľ,“ ozrejmila.
Vzhľadom na okolnosti, za ktorých k poškodeniu bankomatu prišlo, boli do obce vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava. „Policajti v súčasnosti vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony. Na základe nich bude stanovená právna kvalifikácia skutku,“ doplnila s tým, že zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. „Tie poskytneme, akonáhle to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ dodala Antalová.
