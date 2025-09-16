  • Články
Polícia zasahovala pri výbuchu, páchatelia unikli na elektrobicykloch

  • DNES - 13:06
  • Madunice
Výtržníci pred činom nasprejovali bezpečnostné kamery.

V Maduniciach v okrese Hlohovec zasahovala polícia pri náleze poškodeného bankomatu. Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti. TASR to uviedla hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová.

Priblížila, že prebieha vyšetrovanie a hneď ako to bude možné, polícia poskytne relevantné informácie.

Portál tvnoviny.sk informoval, že páchateľom sa podarilo z bankomatu odcudziť skrinku s peniazmi. Pred lúpežou mali nasprejovať niektoré z bezpečnostných kamier a z miesta činu mali utiecť na elektrobicykloch.

Vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová pre TASR uviedla, že polícia prijala v utorok krátko po 2.00 h ráno oznámenie o poškodenom bankomate. „Operačný dôstojník ihneď vyslal na miesto policajnú hliadku, ktorá oznámenie preverila a potvrdila. Policajti bezprostredné okolie uzavreli a na miesto bol vyslaný výjazd okresnej kriminálnej polície. Prípad si následne prevzal trnavský vyšetrovateľ,“ ozrejmila.

Vzhľadom na okolnosti, za ktorých k poškodeniu bankomatu prišlo, boli do obce vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava. „Policajti v súčasnosti vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony. Na základe nich bude stanovená právna kvalifikácia skutku,“ doplnila s tým, že zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. „Tie poskytneme, akonáhle to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ dodala Antalová.

Zdroj: Info.sk, TASR
