Štáty EÚ sa dohodli na opatreniach pre návrat Ukrajincov domov po vojne
- DNES - 13:03
- Brusel
Krajiny Európskej únie sa v utorok dohodli na koordinovanom prístupe k návratu vysídlených Ukrajincov, keď to dovolia podmienky, a ponúknutiu legálneho pobytu oprávneným utečencom. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Neúprosné a neopodstatnené útoky Ruska na Ukrajinu pokračujú. Solidarita EÚ s ukrajinským ľudom zostáva neochvejná,“ povedal dánsky minister pre imigráciu Kaare Dybvad Bek. „Zároveň je rozumné pripraviť sa na deň, keď situácia umožní ukrajinskému ľudu vrátiť sa domov a pomôcť obnoviť svoju krajinu,“ dodal.
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine utieklo do Európskej únie viac ako 4,3 milióna ľudí, uvádza Európska komisia. Nemecko prijalo najväčší podiel, viac ako 1,2 milióna ľudí. Mnohí využívajú tzv. dočasný ochranný štatút, ktorý umožňuje ukrajinským občanom prístup na trhy práce EÚ, sociálne dávky a lekársku starostlivosť bez požiadania o azyl.
Tento štatút sa má skončiť v marci 2027 a Ukrajinci po splnení podmienok dostanú národné povolenia na pobyt, „vydané napríklad z dôvodov súvisiacich so zamestnaním, odbornou prípravou, vzdelávaním alebo rodinnými dôvodmi“, uvádza sa v tlačovej správe EÚ.
Krajiny EÚ majú podporovať Ukrajincov, ktorí sa chcú vrátiť do domovskej krajiny, vrátane umožnenia prieskumných návštev Ukrajiny a vytvorenia špecializovaných programov návratu.
Podľa nových usmernení tiež majú informovať vysídlených Ukrajincov o ich možnostiach, právach a povinnostiach po skončení dočasného štatútu ochrany.
Türk označil izraelský útok v Katare za hrozbu pre regionálny mier a stabilitu
Vysoký komisár OSN Volker Türk vyhlásil, že letecký útok Izraela v Katare predstavoval hrozbu pre regionálny mier a stabilitu a vyzval na vyvodenie „zodpovednosti za nezákonné zabitia“.
Taliansky súd rozhodol o vydaní podozrivého z útokov na Nord Stream do Nemecka
Taliansky súd nariadil v utorok vydať do Nemecka Ukrajinca podozrivého z koordinácie útokov na plynovody Nord Stream v roku 2022. Muž obvinenia popiera a plánuje sa proti rozhodnutiu odvolať.
Európski socialisti natrvalo vylúčia stranu Smer-SD
Európska socialistická strana budúci mesiac na straníckom kongrese v Amsterdame natrvalo vylúči zo svojich štruktúr slovenskú politickú stranu Smer-SD premiéra Roberta Fica.
Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.