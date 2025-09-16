Robertovi Kaliňákovi udelili pokutu vo výške troch mesačných platov
Minister obrany zaplatí pokutu vo výške troch platov.
Ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi udelili pokutu vo výške troch mesačných platov. Informoval o tom denník SME, rozhodnúť vo veci mal Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
Podľa Výboru Kaliňák zatajil vilu, ktorú vlastní v Chorvátsku jeho manželka.
Správu aktualizujeme.
