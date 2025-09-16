  • Články
Utorok, 16.9.2025
Polícia opäť zasahovala v parlamente

  • DNES - 12:49
  • Bratislava
Polícia opäť zasahovala v parlamente

Do parlamentu doručili ďalšiu podozrivú zásielku.

Policajti opäť preverovali v utorok v parlamente podozrivú zásielku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave I boli dnes krátko po 8.30 h vyslaní do priestorov podateľne Národnej rady SR z dôvodu oznámenia o náleze podozrivej zásielky,“ priblížila Bartošová.

Policajti podľa hovorkyne na mieste vykonali spolu s hasičmi potrebné úkony a miesto zadokumentovali. Vecou sa bude ďalej zaoberať príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.

V parlamente zasahovali pre podozrivú zásielku hasiči aj minulý týždeň. Adresovaná bola poslancovi NR SR Richardovi Glückovi (Smer-SD). Ten informoval, že odosielateľa nepozná. Bližšie informácie nepovedal. Očakáva, že ho vo veci ešte vypočujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
