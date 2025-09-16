  • Články
Türk označil izraelský útok v Katare za hrozbu pre regionálny mier a stabilitu

  • DNES - 12:34
  • Ženeva
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyhlásil, že minulotýždňový letecký útok Izraela v Katare predstavoval hrozbu pre regionálny mier a stabilitu a vyzval na vyvodenie „zodpovednosti za nezákonné zabitia“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izrael minulý týždeň podnikol letecké útoky na katarskú Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju. Katar patrí medzi dôležitých spojencov Washingtonu v Perzskom zálive a hrá kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v rokovaniach o prímerí medzi Izraelom a Hamasom.

Pri útoku zahynulo päť členov hnutia. Hamas v piatok vyhlásil, že jeho hlavný vyjednávač prežil. Útok vyvolal široké medzinárodné odsúdenie vrátane monarchií Perzského zálivu, ktoré sú spojencami Spojených štátov.

Izraelský útok na vyjednávačov v Dauhe 9. septembra bol šokujúcim porušením medzinárodného práva,“ povedal Türk Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC). Na mimoriadnom zasadnutí komisár incident nazval „útokom na regionálny mier a stabilitu a úder proti integrite sprostredkovacích a rokovacích procesov na celom svete“. „Preto ho odsudzujem a vyzývam túto Radu a všetky vlády, aby urobili to isté,“ dodal Türk.

UNHRC v pondelok oznámila, že na žiadosti Pakistanu v mene členských štátov Organizácie islamskej spolupráce (OIC) a Kuvajtu v mene Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v utorok usporiada naliehavú debatu o izraelskom leteckom útoku v Dauhe.

Izrael sa začiatkom tohto roka odpojil od UNHRC a na správu o naliehavej debate reagoval rozhorčene. „Toto dokazuje, že Rada pre ľudské práva nepodporuje ľudské práva obetí – je a vždy bola ochrankyňou porušovateľov ľudských práv,“ napísala izraelská misia pri OSN v Ženeve na platforme X.

Táto naliehavá schôdza je absurdná. Akýkoľvek výsledok, ktorý prinesie, bude škvrnou na mechanizmoch ochrany ľudských práv,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
