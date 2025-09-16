  • Články
Utorok, 16.9.2025
Dvaja cudzinci unikli zo zadržania, polícia po nich pátra

  • DNES - 19:50
  • Vyšní Lhoty
Dvaja cudzinci unikli zo zadržania, polícia po nich pátra

Polícia hľadá dvoch mužov, ktorí opustili zariadenie pre zaistenie cudzincov.

Česká polícia hľadá dvoch mužov zo zahraničia, ktorí neoprávnene opustili zariadenie na zadržanie cudzincov v obci Vyšní Lhoty na východe Česka. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti X.

Podľa nej zo zariadenia ušli dokopy traja muži, jedného sa však podarilo okamžite zaistiť. „Po ostatných dvoch intenzívne pátrame. Okolnosti incidentu sú teraz predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.

Na sociálnej sieti v tejto súvislosti zverejnili aj fotografie hľadaných.

Ide zrejme o nelegálny pobyt

Polícia ČR vo vlákne na sociálnej sieti zdôraznila, že cudzinci bývajú zaistení v záchytných zariadeniach primárne kvôli nelegálnemu pobytu na území štátu.

„Je treba zdôrazniť, že cudzinci sú zaistení v záchytných zariadeniach primárne z dôvodu ich nelegálneho pobytu na našom území, a nie kvôli spáchaniu závažného trestného činu,“ uviedla polícia s tým, že o ďalšom vývoji pátrania bude informovať.

Zdroj: Info.sk, x.com/policiecz
