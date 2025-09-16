Dvaja cudzinci unikli zo zadržania, polícia po nich pátra
- DNES - 19:50
- Vyšní Lhoty
Polícia hľadá dvoch mužov, ktorí opustili zariadenie pre zaistenie cudzincov.
Česká polícia hľadá dvoch mužov zo zahraničia, ktorí neoprávnene opustili zariadenie na zadržanie cudzincov v obci Vyšní Lhoty na východe Česka. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti X.
Podľa nej zo zariadenia ušli dokopy traja muži, jedného sa však podarilo okamžite zaistiť. „Po ostatných dvoch intenzívne pátrame. Okolnosti incidentu sú teraz predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Na sociálnej sieti v tejto súvislosti zverejnili aj fotografie hľadaných.
1/2 V noci na dnešek svévolně opustili zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty tři zajištění cizinci, přičemž jeden z nich byl bezprostředně zajištěn. Po zbylých dvou intenzivně pátráme. Okolnosti incidentu jsou nyní předmětem dalšího šetření. #policiepp pic.twitter.com/CvHJScnkSv— Policie ČR (@PolicieCZ) September 16, 2025
Ide zrejme o nelegálny pobyt
Polícia ČR vo vlákne na sociálnej sieti zdôraznila, že cudzinci bývajú zaistení v záchytných zariadeniach primárne kvôli nelegálnemu pobytu na území štátu.
„Je treba zdôrazniť, že cudzinci sú zaistení v záchytných zariadeniach primárne z dôvodu ich nelegálneho pobytu na našom území, a nie kvôli spáchaniu závažného trestného činu,“ uviedla polícia s tým, že o ďalšom vývoji pátrania bude informovať.
