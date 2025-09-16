Európski socialisti natrvalo vylúčia stranu Smer-SD
- DNES - 11:22
- Brusel/Bratislava
Európska socialistická strana (PES) budúci mesiac na straníckom kongrese v Amsterdame natrvalo vylúči zo svojich štruktúr slovenskú politickú stranu Smer-SD premiéra Roberta Fica. Informáciu priniesol portál Euractiv.com odvolávajúci sa na tri zdroje, píše TASR.
Predsedníctvo socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas-SD v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS). Členstvo Hlasu podľa jedného zo zdrojov ostane naďalej len pozastavené.
Ratifikácia rozhodnutia o definitívnom vylúčení Smeru sa očakáva v októbri a podľa Euractivu tak bude premiér Fico na európskej úrovni ešte viac izolovaný.
Podobný krok európski socialisti spravili aj v roku 2023, keď gruzínskej vládnucej strane Gruzínsky sen odobrali status pozorovateľa pre jej proruské postoje.
Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
USA a Čína dosiahli rámcovú dohodu o TikToku
Čína a USA dosiahli rámcovú dohodu o vlastníctve populárnej sociálnej siete TikTok, uviedol minister financií USA Scott Bessent po víkendových obchodných rokovaniach v Španielsku.
Nawrocki: Ak chceme zaručiť mier, musíme sa pripraviť na vojnu
Poľský prezident Karol Nawrocki vyzval NATO na posilnenie odstrašovania po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Trump podal žalobu na americký denník za ohováranie
Americký prezident Donald Trump oznámil, že podal žalobu proti denníku The New York Times za ohováranie a urážku na cti, pričom požaduje finančnú kompenzáciu vo výške 15 miliárd dolárov.