  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
18°Bratislava

Európski socialisti natrvalo vylúčia stranu Smer-SD

  • DNES - 11:22
  • Brusel/Bratislava
Európski socialisti natrvalo vylúčia stranu Smer-SD

Európska socialistická strana (PES) budúci mesiac na straníckom kongrese v Amsterdame natrvalo vylúči zo svojich štruktúr slovenskú politickú stranu Smer-SD premiéra Roberta Fica. Informáciu priniesol portál Euractiv.com odvolávajúci sa na tri zdroje, píše TASR.

Predsedníctvo socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas-SD v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS). Členstvo Hlasu podľa jedného zo zdrojov ostane naďalej len pozastavené.

Ratifikácia rozhodnutia o definitívnom vylúčení Smeru sa očakáva v októbri a podľa Euractivu tak bude premiér Fico na európskej úrovni ešte viac izolovaný.

Podobný krok európski socialisti spravili aj v roku 2023, keď gruzínskej vládnucej strane Gruzínsky sen odobrali status pozorovateľa pre jej proruské postoje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu

Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu

DNES - 10:42Zahraničné

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

USA a Čína dosiahli rámcovú dohodu o TikToku

USA a Čína dosiahli rámcovú dohodu o TikToku

DNES - 9:41Zahraničné

Čína a USA dosiahli rámcovú dohodu o vlastníctve populárnej sociálnej siete TikTok, uviedol minister financií USA Scott Bessent po víkendových obchodných rokovaniach v Španielsku.

Nawrocki: Ak chceme zaručiť mier, musíme sa pripraviť na vojnu

Nawrocki: Ak chceme zaručiť mier, musíme sa pripraviť na vojnu

DNES - 8:51Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki vyzval NATO na posilnenie odstrašovania po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.

Trump podal žalobu na americký denník za ohováranie

Trump podal žalobu na americký denník za ohováranie

DNES - 8:10Zahraničné

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podal žalobu proti denníku The New York Times za ohováranie a urážku na cti, pričom požaduje finančnú kompenzáciu vo výške 15 miliárd dolárov.

Vosveteit.sk
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeňFantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP