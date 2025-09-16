Konsolidačný balík podľa zamestnávateľov podkopáva konkurencieschopnosť ekonomiky
- DNES - 10:44
- Bratislava
Ďalší konsolidačný balík by podľa zamestnávateľov mala vláda pripravovať spolu s nimi.
Návrh konsolidačného balíka predložený vládou je nesystémový a podkopávajúci konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ktorá už v súčasnosti výrazne zaostáva v porovnaní so susediacimi krajinami a s celou EÚ. Pred utorkovým zasadnutím Hospodárskej a sociálnej rady (tripartita) to uviedli zástupcovia zamestnávateľov združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Ďalší konsolidačný balík na rok 2027 by mala vláda podľa RÚZ začať pripravovať okamžite a so zapojením partnerov a odborníkov.
„Rozhodnutia s takýmto zásadným hospodárskym a sociálnym dosahom nesmú byť prijímané v skrátenom legislatívnom konaní, ale vyžadujú si transparentnú prípravu, odbornú diskusiu, merateľné ciele a predvídateľné prechodné obdobia. Z procesného hľadiska považujeme postup vlády za neakceptovateľný,“ uviedla RÚZ. Predstavené opatrenia podľa únie neprispievajú k stabilnému a dlhodobému ozdraveniu verejných financií ani k podpore rastu slovenskej ekonomiky, keďže v návrhu absentujú akékoľvek prorastové opatrenia.
Podnikatelia kritizovali rozdelenie úsporných opatrení medzi vládu, firmy a obyvateľov. Pripomenuli, že rezort financií deklaruje úspory na strane vlády vo výške 1,14 miliardy eur bez ich akejkoľvek konkrétnejšej špecifikácie. Do úspor na strane štátu však vláda zarátala aj financovanie dotácií energií z fondov EÚ za cca 400 miliónov eur a reálne tak úspory na prevádzke štátu majú dosiahnuť 700 miliónov eur.
RÚZ varuje aj pred zvažovanými opatreniami, ako sú digitálna daň, zdanenie bánk alebo obchodných reťazcov. Tie by podľa nich mohli priniesť dodatočné clá na vývoz do USA či zdražovanie potravín.
Na dosiahnutie lepšieho stavu verejných financií zamestnávatelia odporúčajú razantnejšie opatrenia na strane výdavkov, ktorými by boli napríklad skutočná adresnosť v energodotáciách, zníženie regulačných bariér pre zamestnávanie, podpora rekvalifikácie či zjednodušenie daňového systému spoločne s opatreniami zameranými na boj proti daňovým únikom či lepšie využívanie štrukturálnych fondov.
