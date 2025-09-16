Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu
- DNES - 10:42
- Ženeva
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP a televíznych staníc BBC a CNN.
„Dospeli sme k záveru, že v Gaze dochádza ku genocíde a zodpovednosť za tieto kruté zločiny nesú najvyšší izraelskí predstavitelia, ktorí už takmer dva roky organizujú genocídnu kampaň so zámerom zničiť palestínsku skupinu v Gaze,“ uviedla vedúca vyšetrovacej komisie Navi Pillayová. Podľa správy vyšetrovateľov UNHRC sú za podnecovanie genocídy zodpovední premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant.
Dohovor OSN o genocíde definuje tento zločin ako činy spáchané s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu.
Z vyšetrovania trojčlennej komisie vyplýva, že Izrael proti Palestínčanom vykonával najmenej štyri z piatich aktov genocídy uvedených v tomto dohovore z roku 1948 - zabíjanie, spôsobovanie ťažkej telesnej alebo duševnej ujmy, úmyselné vytváranie životných podmienok s cieľom zničiť celé alebo časti palestínskeho obyvateľstva a opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti.
Správa sa zaoberá dianím v Pásme Gazy po útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023 a následnej reakcii Izraela. Vyšetrovatelia uvádzajú, že izraelské jednotky tam odvtedy zabíjajú civilistov, blokujú prísun humanitárnej pomoci a systematicky ničia zdravotnícke, náboženské a vzdelávacie inštitúcie.
Izrael Radu OSN pre ľudské práva neuznáva a ju i jej komisie obviňuje zo zaujatosti. UNHRC má 47 členských krajín volených na trojročné obdobie Valným zhromaždením OSN.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na správu vyšetrovateľov UNHRC uviedlo, že jej závery kategoricky odmieta. „Izrael kategoricky odmieta túto skreslenú a nepravdivú správu a vyzýva na okamžité zrušenie vyšetrovacej komisie,“ uviedol izraelský rezort diplomacie.
Agentúra Reuters uvádza, že 72-stranová správa komisie je dosiaľ najsilnejším zistením OSN, ale pretože je tento orgán nezávislý, nehovorí oficiálne v mene celej organizácie. OSN zatiaľ termín genocída nepoužila, no je pod rastúcim medzinárodným tlakom, aby tak urobila.
