  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
18°Bratislava

Na viacerých miestach treba tento týždeň rátať s dopravnými obmedzeniami

  • DNES - 9:58
  • Bratislava
Na viacerých miestach treba tento týždeň rátať s dopravnými obmedzeniami

V rámci železničnej aj cestnej dopravy treba od stredy (17. 9.) do nedele (21. 9.) počítať s krátkodobými obmedzeniami. Dôvodom sú medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Upozornili na to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Pelotón cyklistov bude počas jednotlivých etáp prechádzať viacerými železničnými priecestiami. V čase prejazdu cyklistov a sprievodných vozidiel bude doprava v týchto úsekoch na nevyhnutný čas zastavená,“ uviedol odbor komunikácie ŽSR. Tvrdí, že z tohto dôvodu môže dôjsť k zdržaniu niektorých vlakov osobnej dopravy, ktoré budú v prípade potreby čakať v susedných staniciach. Nákladná doprava sa bude podľa ŽSR v maximálnej možnej miere riešiť mimo časového horizontu konania pretekov.

Železnice SR v spolupráci s organizátorom podujatia Slovenským zväzom cyklistiky a s dopravnou políciou zabezpečia koordináciu tak, aby boli obmedzenia čo najkratšie a zasiahli dopravu len v nevyhnutnej miere, deklaruje odbor komunikácie. „Všetky opatrenia sú prijaté s cieľom zaistiť bezpečnosť železničnej aj cestnej dopravy. Prosíme preto cestujúcich a všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a porozumenie,“ povedal odbor komunikácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Politico: EÚ v stredu nepredstaví 19. balík sankcií, dôvodom môže byť Slovensko

Politico: EÚ v stredu nepredstaví 19. balík sankcií, dôvodom môže byť Slovensko

DNES - 9:23Ekonomické

Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine pravdepodobne nepredstavia v stredu 17. septembra.

Scott Bessent oznámil rámcovú dohodu o vlastníctve TikToku

Scott Bessent oznámil rámcovú dohodu o vlastníctve TikToku

VČERA - 16:56Ekonomické

Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že na obchodných rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Madride bola dosiahnutá rámcová dohoda o vlastníctve populárnej platformy sociálnych médií TikTok.

Donald Trump naznačil dohodu o predaji TikToku

Donald Trump naznačil dohodu o predaji TikToku

VČERA - 15:36Ekonomické

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social naznačil, že na rokovaniach USA a Číny bola dosiahnutá dohoda o predaji TikToku.

Čína hrozí dôsledkami po Trumpovom tlaku na členov NATO, aby zaviedli clá

Čína hrozí dôsledkami po Trumpovom tlaku na členov NATO, aby zaviedli clá

VČERA - 14:57Ekonomické

Čína pohrozila dôsledkami po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval členské štáty NATO, aby zaviedli vysoké clá na čínsky tovar a prestali nakupovať ruskú ropu.

Vosveteit.sk
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeňFantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP