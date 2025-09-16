Na viacerých miestach treba tento týždeň rátať s dopravnými obmedzeniami
- DNES - 9:58
- Bratislava
V rámci železničnej aj cestnej dopravy treba od stredy (17. 9.) do nedele (21. 9.) počítať s krátkodobými obmedzeniami. Dôvodom sú medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Upozornili na to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
„Pelotón cyklistov bude počas jednotlivých etáp prechádzať viacerými železničnými priecestiami. V čase prejazdu cyklistov a sprievodných vozidiel bude doprava v týchto úsekoch na nevyhnutný čas zastavená,“ uviedol odbor komunikácie ŽSR. Tvrdí, že z tohto dôvodu môže dôjsť k zdržaniu niektorých vlakov osobnej dopravy, ktoré budú v prípade potreby čakať v susedných staniciach. Nákladná doprava sa bude podľa ŽSR v maximálnej možnej miere riešiť mimo časového horizontu konania pretekov.
Železnice SR v spolupráci s organizátorom podujatia Slovenským zväzom cyklistiky a s dopravnou políciou zabezpečia koordináciu tak, aby boli obmedzenia čo najkratšie a zasiahli dopravu len v nevyhnutnej miere, deklaruje odbor komunikácie. „Všetky opatrenia sú prijaté s cieľom zaistiť bezpečnosť železničnej aj cestnej dopravy. Prosíme preto cestujúcich a všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a porozumenie,“ povedal odbor komunikácie.
