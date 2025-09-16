  • Články
USA a Čína dosiahli rámcovú dohodu o TikToku

  • DNES - 9:41
  • Madrid/Washington
Čína a USA dosiahli rámcovú dohodu o vlastníctve populárnej sociálnej siete TikTok, uviedol minister financií USA Scott Bessent po víkendových obchodných rokovaniach v Španielsku. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Podľa Bessenta sa prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching v piatok stretnú, aby prípadne dohodu dokončili. Povedal to na tlačovej konferencii po skončení najnovšieho kola obchodných rokovaní medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami v Madride. Podľa jeho slov je cieľom prechod čínskej spoločnosti ByteDance do amerického vlastníctva.

Nebudeme hovoriť o obchodných podmienkach dohody,“ povedal Bessent. „Je to medzi dvoma súkromnými stranami. Ale obchodné podmienky boli dohodnuté,“ dodal.

Čínsky zástupca pre medzinárodný obchod Li Čcheng-kang novinárom povedal, že obe strany dosiahli „základný rámcový konsenzus“ na riešenie otázok súvisiacich s TikTokom kooperatívnym spôsobom, zníženie investičných bariér a podporu súvisiacej hospodárskej a obchodnej spolupráce.

Stretnutie v Madride je štvrtým kolom obchodných rokovaní

medzi predstaviteľmi USA a Číny od apríla, keď Trump spustil colnú vojnu proti čínskemu tovaru. Piate kolo rokovaní sa pravdepodobne uskutoční „v najbližších týždňoch“, povedal Bessent. Obe vlády tiež plánujú možný summit na najvyššej úrovni koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka s cieľom upevniť obchodnú dohodu.

Konkrétne kroky zatiaľ neboli potvrdené a analytici tvrdia, že možné obchodné problémy by mohli návštevu oddialiť.

Americký obchodný zástupca Jamieson Greer v Madride povedal, že vyjednávací tím sa „veľmi zameriava na TikTok a na to, aby išlo o dohodu, ktorá je spravodlivá pre Číňanov“, ale zároveň „úplne rešpektuje obavy USA o národnú bezpečnosť“.

Zástupca riaditeľa Ústrednej komisie pre kybernetické záležitosti Číny Wang Ťing-tchao novinárom v Madride povedal, že existuje konsenzus o autorizácii „používania práv duševného vlastníctva, ako je algoritmus (TikToku)“, čo je hlavný problém pri vyjednávaní o dohode.

Zdroj: Info.sk, TASR
