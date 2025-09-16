  • Články
Nawrocki: Ak chceme zaručiť mier, musíme sa pripraviť na vojnu

  • DNES - 8:51
  • Varšava
Nawrocki: Ak chceme zaručiť mier, musíme sa pripraviť na vojnu

Poľský prezident Karol Nawrocki vyzval NATO na posilnenie odstrašovania po narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.

Poľský líder v rozhovore pre nemecký denník Bild uviedol, že je potrebné „urobiť všetko pre to, aby sme sa pripravili na vojnu, keďže len to zaručí mier“, píše DPA. Podľa svojich slov očakáva, že k „podobným útokom na územie NATO“ už nedôjde a Aliancia sa na to ešte lepšie pripraví.

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas útoku Ruska na Ukrajinu bol v noci na stredu najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Donald Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.

Podľa Nawrockého útok bol „riadený priamo z Moskvy“ a demonštruje možnosti ruského prezidenta Vladimira Putina. Poľská hlava štátu zároveň vyjadrila spokojnosť s tým, že pri údere nedošlo k civilným či vojenským stratám na životoch.

Podporil tiež výzvu šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa členským štátom NATO, aby ukončili všetok dovoz ruskej ropy, pretože pokračujúce obchodovanie iba povzbudí Moskvu a môže viesť k ďalšej agresii. Trump adresoval výzvu napríklad Maďarsku a Slovensku, no platila aj pre Francúzsko, ktoré dováža ruskú ropu z Indie.

Iba sankcie a Trump môžu vyvinúť tlak na Putina, aby sa ukončila vojna a zachovala územná celistvosť Ukrajiny, povedal poľský líder a dodal, že „Európa by ho mala v týchto snahách podporiť“.

Zdroj: Info.sk, TASR
