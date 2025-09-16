  • Články
Polícia varuje: Táto cesta ostala po nehode neprejazdná

  • DNES - 8:12
  • Krupina
Na mieste sú všetky pohotovostné zložky.

Všetky pohotovostné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na Pribinovej ulici v Krupine. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na Facebooku, informáciu potvrdili aj hasiči.

Ako uviedla polícia, na mieste došlo k zrážke dvoch osobných áut. "Cesta I/66 je momentálne až do zdokumentovania nehody a odstránenia jej následkov neprejazdná," dodala.

AKTUÁLNE: CESTA I/66 JE PRE DOPRAVNÚ NEHODU NEPREJAZDNÁ K zrážke dvoch osobných áut došlo dnes (16.9.) ráno na...

Uverejnil používateľ Polícia SR - Banskobystrický kraj Pondelok 15. septembra 2025

Hasiči doplnili, že na mieste zasahujú 2 hasičské vozidlá a štyria príslušníci, rovnako aj záchranári.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBB
