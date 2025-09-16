Polícia varuje: Táto cesta ostala po nehode neprejazdná
Na mieste sú všetky pohotovostné zložky.
Všetky pohotovostné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na Pribinovej ulici v Krupine. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na Facebooku, informáciu potvrdili aj hasiči.
Ako uviedla polícia, na mieste došlo k zrážke dvoch osobných áut. "Cesta I/66 je momentálne až do zdokumentovania nehody a odstránenia jej následkov neprejazdná," dodala.
Hasiči doplnili, že na mieste zasahujú 2 hasičské vozidlá a štyria príslušníci, rovnako aj záchranári.
