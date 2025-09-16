Trump podal žalobu na americký denník za ohováranie
- DNES - 8:10
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok neskoro večer oznámil, že podal žalobu proti denníku The New York Times (NYT) za ohováranie a urážku na cti, pričom požaduje finančnú kompenzáciu vo výške 15 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a portálu The Guardian.
Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social napísal, že NYT „klame už celé desaťročia o vašom obľúbenom prezidentovi (mne!), mojej rodine, podnikaní, hnutí Amerika na prvom mieste, hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a našej krajine ako takej“.
„Tak dlho sa dovoľovalo, aby The New York Times o mne slobodne klamal, očierňoval ma a ohováral, no toho je teraz koniec,“ pokračoval prezident a podotkol, že žalobu podal na Floride.
Trump poukázal na podporu kandidátky na post hlavy štátu Kamaly Harrisovej v prezidentských voľbách v roku 2024 zo strany NYT a povedal, že tento denník sa stal „virtuálnym hovorcom radikálnej ľavicovej Demokratickej strany“.
Americký prezident okrem toho vymenoval niekoľko predchádzajúcich žalôb, napríklad voči moderátorovi ABC News Georgeovi Stephanopoulosovi a tiež platforme Paramount za 60-minútový rozhovor s Kamalou Harrisovou. Prípady sa urovnali za 15 a 16 miliónov dolárov.
The New York Times bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie, píše DPA.
Protestujúci narušili vlakové spojenie do Machu Picchu
Vlakové spojenia do inkského mesta Machu Picchu, hlavnej turistickej atrakcie Peru sa v pondelok prerušili pre protesty miestnych obyvateľov, ktorí na koľajnice umiestnili polená a kamene.
Kac: Mesto Gaza je v plameňoch
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“.
Trump: Izrael na Katar znovu nezaútočí
Americký prezident Donald Trump v pondelok trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Katar opätovne nezaútočí.
Donald Trump schválil nasadenie Národnej gardy v meste Memphis
Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie na nasadenie vojakov Národnej gardy v meste Memphis v štáte Tennessee v rámci najnovšej fázy svojho boja proti zločinu.