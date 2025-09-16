  • Články
Protestujúci narušili vlakové spojenie do Machu Picchu

  • DNES - 7:38
  • Lima
Protestujúci narušili vlakové spojenie do Machu Picchu

Vlakové spojenia do inkského mesta Machu Picchu, hlavnej turistickej atrakcie Peru sa v pondelok prerušili pre protesty miestnych obyvateľov, ktorí na koľajnice umiestnili polená a kamene.

Uviedla to miestna polícia a železničná spoločnosť Peru Rail, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obyvatelia požadujú, aby bola vybraná nová spoločnosť pre prevádzkovanie autobusov, ktoré dopravujú návštevníkov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí Machu Picchu priamo na miesto.

Počet uviaznutých turistov ani ich evakuačný plán úrady v Peru neuviedli.

AFP dodáva, že zmluva predchádzajúcej autobusovej spoločnosti sa skončila po vypršaní 30-ročnej koncesie, ale pravdepodobne tá istá spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní služieb.

Machu Picchu je od roku 1983 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a navštívi ho podľa peruánskeho ministerstva cestovného ruchu v priemere 4500 návštevníkov denne, vrátane mnohých cudzincov, dodáva AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
