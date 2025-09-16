Kac: Mesto Gaza je v plameňoch
- DNES - 7:09
- Gaza
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“.
Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa portálu The Times of Israel (TOI).
Izraelskí vojaci „statočne bojujú, aby vytvorili podmienky na prepustenie rukojemníkov a porážku Hamasu“.
„(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister.
O izraelskom bombardovaní Gazy informovala ešte počas noci z pondelka na utorok agentúra AFP. Svedkovia pre AFP uviedli, že v meste prebieha „ťažké a nepretržité bombardovanie“. Správy potvrdil aj hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal.
Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.
