  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
18°Bratislava

Trump: Izrael na Katar znovu nezaútočí

  • DNES - 6:16
  • Washington
Trump: Izrael na Katar znovu nezaútočí

Americký prezident Donald Trump v pondelok trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Katar opätovne nezaútočí.

Jeho vyjadrenie prišlo v reakcii na minulotýždňový útok izraelskej armády na sídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej metropole Dauha. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Nebude útočiť na Katar,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. K izraelskému útoku na Dauhu došlo minulý týždeň v utorok. Americký prezident po incidente vyjadril nespokojnosť s izraelským zásahom a označil ho za jednostranný krok nepodporujúci ciele USA ani Izraela.

AFP však dodáva, že Netanjahu možnosť ďalších útokov počas dvojdňovej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Izraeli nevyvrátil.

Podľa portálu The Times of Israel (TOI) Trump v pondelok opäť zdôraznil, že Dauha je „veľmi dobrým spojencom“ Washingtonu.

Novinári sa amerického prezidenta tiež spýtali na správu portálu Axios, ktorý s odvolaním sa na troch nemenovaných izraelských predstaviteľov informoval, že Netanjahu Trumpa o útoku na Dauhu vopred informoval a dal USA dostatok času, aby ho odvolali, dodáva TOI. Trump túto správu podľa portálu poprel a trval na svojom predošlom tvrdení, že o útoku bol informovaný až v momente, keď bolo neskoro ho odvolať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Donald Trump schválil nasadenie Národnej gardy v meste Memphis

Donald Trump schválil nasadenie Národnej gardy v meste Memphis

DNES - 6:08Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie na nasadenie vojakov Národnej gardy v meste Memphis v štáte Tennessee v rámci najnovšej fázy svojho boja proti zločinu.

Bezpečnostné zložky zneškodnili dron nad vládnymi budovami vo Varšave

Bezpečnostné zložky zneškodnili dron nad vládnymi budovami vo Varšave

DNES - 6:06Zahraničné

Poľská Služba ochrany štátu zneškodnila dron operujúci nad vládnymi budovami a palácom Belweder vo Varšave, ktorý je sídlom poľského prezidenta.

Španielska vláda zrušila kontrakt na nákup raketometov izraelskej výroby

Španielska vláda zrušila kontrakt na nákup raketometov izraelskej výroby

VČERA - 21:12Zahraničné

Španielska vláda zrušila kontrakt v hodnote takmer 700 miliónov eur na nákup raketometov izraelskej výroby. Uvádza sa to v oficiálnom dokumente, ktorý v pondelok získala agentúra AFP.

Švédsko plánuje v budúcom roku zvýšiť výdavky na obranu o 2,4 miliardy eur

Švédsko plánuje v budúcom roku zvýšiť výdavky na obranu o 2,4 miliardy eur

VČERA - 19:22Zahraničné

Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok oznámil, že vláda v budúcom roku zvýši výdavky na obranu o 26,6 miliardy korún (približne 2,4 miliardy eur), čo predstavuje 2,8 percenta HDP.

Vosveteit.sk
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeňFantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP