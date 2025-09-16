Trump: Izrael na Katar znovu nezaútočí
- DNES - 6:16
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Katar opätovne nezaútočí.
Jeho vyjadrenie prišlo v reakcii na minulotýždňový útok izraelskej armády na sídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej metropole Dauha. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Nebude útočiť na Katar,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. K izraelskému útoku na Dauhu došlo minulý týždeň v utorok. Americký prezident po incidente vyjadril nespokojnosť s izraelským zásahom a označil ho za jednostranný krok nepodporujúci ciele USA ani Izraela.
AFP však dodáva, že Netanjahu možnosť ďalších útokov počas dvojdňovej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Izraeli nevyvrátil.
Podľa portálu The Times of Israel (TOI) Trump v pondelok opäť zdôraznil, že Dauha je „veľmi dobrým spojencom“ Washingtonu.
Novinári sa amerického prezidenta tiež spýtali na správu portálu Axios, ktorý s odvolaním sa na troch nemenovaných izraelských predstaviteľov informoval, že Netanjahu Trumpa o útoku na Dauhu vopred informoval a dal USA dostatok času, aby ho odvolali, dodáva TOI. Trump túto správu podľa portálu poprel a trval na svojom predošlom tvrdení, že o útoku bol informovaný až v momente, keď bolo neskoro ho odvolať.
