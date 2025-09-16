  • Články
Bezpečnostné zložky zneškodnili dron nad vládnymi budovami vo Varšave

  • DNES - 6:06
  • Varšava
Bezpečnostné zložky zneškodnili dron nad vládnymi budovami vo Varšave

Poľská Služba ochrany štátu (SOP) zneškodnila dron operujúci nad vládnymi budovami a palácom Belweder vo Varšave, ktorý je sídlom poľského prezidenta.

Oznámil to v pondelok večer premiér Donald Tusk s tým, že v súvislosti s incidentom boli zadržaní dvaja bieloruskí občania. TASR o tom informuje na základe správ poľských médií.

Služba ochrany štátu pred chvíľou zneškodnila dron operujúci nad vládnymi budovami (na ulici Parkowa) a palácom Belweder. Zadržali dvoch bieloruských občanov. Polícia vyšetruje okolnosti incidentu,“ uviedol Tusku v príspevku na portáli X.

Ako pre televíziu TVN24 povedal hovorca SOP plukovník Boguslaw Piórkowski, letiaci dron spozorovali pracovníci ochrany, ktorí boli v službe v paláci Belweder, a informovali svojich nadriadených. Následne bola vyslaná hliadka, aby neutralizovala alebo zadržala operátorov dronu. Tá zadržala dve osoby a odovzdala ich polícii, uviedol Piórkowski.

V noci z 9. na 10. septembra počas náletu ruských síl na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor ruské drony. Radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá. Po prvýkrát v povojnových dejinách Poľska tak poľské letectvo použilo vo vzdušnom priestore krajiny zbrane.

Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne.

V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž). Vyslanie ďalšej vojenskej techniky na posilnenie ochrany východného krídla Aliancie doteraz prisľúbili Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko a Česká republika, ktorá už poskytla tri vrtuľníky Mi-171Š. Svoju podporu signalizovali tiež Taliansko a Švédsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
