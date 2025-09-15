  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
21°Bratislava

Švédsko plánuje v budúcom roku zvýšiť výdavky na obranu o 2,4 miliardy eur

  • DNES - 19:22
  • Štokholm
Švédsko plánuje v budúcom roku zvýšiť výdavky na obranu o 2,4 miliardy eur

Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok oznámil, že vláda v budúcom roku zvýši výdavky na obranu o 26,6 miliardy korún (približne 2,4 miliardy eur), čo predstavuje 2,8 percenta HDP.

Od roku 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, zvýšilo Švédsko svoje výdavky na obranu o 100 miliárd korún (približne 9,2 miliardy eur). V marci vláda oznámila, že v priebehu nasledujúceho desaťročia plánuje zvýšiť túto sumu na približne 300 miliárd korún (približne 12,3 miliardy eur) s cieľom dosiahnuť do roku 2030 úroveň 3,5 percenta HDP.

Kristersson k tomu poznamenal, že Švédsko „je na dobrej ceste, aby sa to stalo skutočnosťou“.

Tieto investície sú v týchto vážnych časoch, v ktorých žijeme, absolútne nevyhnutné,“ povedal švédsky minister obrany Pal Jonson, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine stala kľúčovou pre bezpečnosť Švédska.

Dodatočné finančné prostriedky sa použijú na zaobstaranie nového vybavenia vrátane systémov protivzdušnej obrany, raketového delostrelectva, bojových lodí a taktických transportných lietadiel. Zvýšia sa aj platy dôstojníkov a brancov.

Švédsko vstúpilo do NATO ako 32. člen iba minulý rok práve v reakcii na inváziu ruských síl na Ukrajinu, čim sa ukončila desaťročia trvajúca neutralita tejto škandinávskej krajiny.

Po skončení studenej vojny pritom Švédsko drasticky znížilo svoje výdavky na obranu, keďže sa zameralo na účasť v medzinárodných mierových misiách. Tento trend sa obrátil po anexii Krymu Ruskom v roku 2014. V roku 2017, sedem rokov po jej zrušení, vo Švédsku znovu zaviedli povinnú vojenskú službu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
České vrtuľníky dorazili na východ Poľska, posilnia ochranu východnej hranice

České vrtuľníky dorazili na východ Poľska, posilnia ochranu východnej hranice

DNES - 17:57Zahraničné

Vrtuľníková jednotka českej armády zo základne v Náměšti nad Oslavou dorazila v pondelok na východ Poľska, kde posilní obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO).

Orbán: Vo Viedni, Berlíne, Štokholme a Paríži je bezpečnosť v troskách

Orbán: Vo Viedni, Berlíne, Štokholme a Paríži je bezpečnosť v troskách

DNES - 17:57Zahraničné

Vo Viedni, Berlíne, Štokholme a Paríži je bezpečnosť verejnosti v troskách. Obyvateľov v týchto mestách teraz udržiavajú v strachu „gangy migrantov“.

Rubio vyzval na zničenie Hamasu a vyjadril podporu Izraelu

Rubio vyzval na zničenie Hamasu a vyjadril podporu Izraelu

DNES - 16:39Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí počas návštevy Izraela vyhlásil, že Washington poskytne svojmu spojencovi „pevnú podporu“ vo vojne v Pásme Gazy a zároveň vyzval na zničenie palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Rubio prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“

Rubio prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“

DNES - 14:57Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“, aby mu zabránili vyvinúť jadrové zbrane.

Vosveteit.sk
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodiIde o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeňFantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP