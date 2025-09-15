České vrtuľníky dorazili na východ Poľska, posilnia ochranu východnej hranice
- DNES - 17:57
- Praha/Varšava
Vrtuľníková jednotka českej armády zo základne v Náměšti nad Oslavou dorazila v pondelok na východ Poľska, kde posilní obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO). Na sociálnej sieti X to oznámila Armáda ČR (AČR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Sme v Poľsku na mieste určenia. Pripravení plniť úlohy bok po boku s našimi spojencami,“ píše sa v príspevku AČR.
Príchod troch českých vrtuľníkov Mi-171Š následne potvrdilo aj české ministerstvo obrany, ktoré uviedlo, že jednotka posilní ochranu vzdušného priestoru nad východnou hranice Poľska, ktoré je blízkym spojencom ČR. „Našim aliančným partnerom sme vždy pripravení pomôcť!" dodal rezort.
České vrtuľníky by mali v Poľsku niekoľko mesiacov pomáhať najmä s monitorovaním vzdušného priestoru. Počíta sa tiež s vyslaním 150 českých vojakov maximálne na tri mesiace.
Ide o reakciu na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo minulý týždeň v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili 19 objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba.
NATO už v reakcii spustilo novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín svojho východného krídla.
Ruský dron narušil vzdušný priestor členského štátu NATO aj v sobotu, keď prenikol nad Rumunsko.
