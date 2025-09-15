Scott Bessent oznámil rámcovú dohodu o vlastníctve TikToku
- DNES - 16:56
- Madrid
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok oznámil, že na obchodných rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Madride bola dosiahnutá rámcová dohoda o vlastníctve populárnej platformy sociálnych médií TikTok. To otvára cestu k jej prechodu do amerického vlastníctva a zachovaniu prevádzky v USA.
Bessent na tlačovej konferencii po skončení štvrtého kola obchodných rokovaní medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami v Madride uviedol, že ďalšie podrobnosti budú zverejnené po stretnutí medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym premiérom Si Ťin-pchingom v piatok (19. 9.). Cieľom rámcovej dohody o platforme sociálnych médií je jej prechod do vlastníctva USA. Prezidenti Trump a Si Ťin-pching sa v piatok stretnú, aby dohodu dokončili, vyhlásil Bessent.
„Nebudeme hovoriť o obchodných podmienkach dohody,“ povedal Bessent. „Je to medzi dvoma súkromnými stranami. Ale obchodné podmienky boli dohodnuté,“ dodal. Čínski predstavitelia zatiaľ Bessentovo vyhlásenie nepotvrdili a na tlačovej konferencii sa nezúčastnili. Trump v príspevku na na svojej sociálnej sieti Truth Social však potvrdil: „V piatok sa budem rozprávať s prezidentom Si Ťin-pchingom. Náš vzťah zostáva veľmi silný.“
Trumpove a Bessentove komentáre prichádzajú krátko pred vypršaním termínu na zabezpečenie dohody o predaji TikToku na základe zákona o národnej bezpečnosti USA. Trump už lehotu viackrát predĺžil, aby udržal v prevádzke aplikáciu, ktorej pripisuje zvýšenie svojej popularity medzi mladými voličmi vo vlaňajších voľbách.
Rozhovory na vysokej úrovni medzi Washingtonom a Pekingom sa tento mesiac zintenzívnili. Minulý týždeň sa americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister obrany Pete Hegseth rozprávali so svojimi čínskymi kolegami.
Obe krajiny dočasne znížili extrémne vysoké vzájomné clá o 115 %, pričom clá na dovoz čínskeho tovaru do USA klesli na 30 % z pôvodných 145 % a na americký dovoz do Číny na 10 % zo 125 %. Toto tzv. colné prímerie v novembri vyprší.
Americký obchodný zástupca Jamieson Greer, ktorý v pondelok tiež vystúpil na tlačovej konferencii v Madride, naznačil, že ďalšie predĺženie prímeria v novembri je možné. „Sme určite otvorení zváženiu ďalších krokov v tejto oblasti, ak budú rozhovory pokračovať pozitívnym smerom,“ povedal Greer novinárom.
Stretnutie v Madride je štvrtým kolom obchodných rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Číny, odkedy Trump v apríli spustil colnú vojnu.
Počas vlády predchádzajúceho prezidenta USA Joea Bidena Kongres a Biely dom využili dôvody národnej bezpečnosti na schválenie zákazu TikToku v USA, pokiaľ jeho materská spoločnosť ByteDance nepredá svoj kontrolný podiel americkej firme. Zákony v Číne totiž vyžadujú, aby spoločnosti odovzdávali vláde požadované údaje.
