  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
26°Bratislava

Donald Trump naznačil dohodu o predaji TikToku

  • DNES - 15:36
  • Washington
Donald Trump naznačil dohodu o predaji TikToku

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social naznačil, že na rokovaniach USA a Číny bola dosiahnutá dohoda o predaji TikToku.

Trump vo svojom príspevku uviedol, že rokovania medzi predstaviteľmi USA a Číny v španielskom Madride prebiehajú dobre a že sa dosiahla dohoda o „určitej“ spoločnosti, ktorú si mladí ľudia v našej krajine veľmi želajú zachrániť. Tento odkaz nasleduje po skorších správach, že vláda USA bola pripravená povoliť zákaz TikToku od 17. septembra, ak by čínska spoločnosť ByteDance nedosiahla dohodu o jej odpredaji americkej firme.

Trump uviedol tiež, že má na piatok (19. 9.) naplánovaný rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Americký prezident opakovane predĺžil lehotu na zákaz TikToku a na otázku novinárov v nedeľu (14. 9.) večer sa k dohode nevyjadril. Čína zatiaľ tieto správy oficiálne nepotvrdila.

TikTok je jednou z viac ako 100 aplikácií, ktoré v uplynulom desaťročí vyvinula spoločnosť ByteDance. Stala sa prvou čínskou platformou, ktorá sa výrazne presadila aj na Západe. Na rozdiel od iných platforiem sociálnych médií, ktoré sa zameriavali na budovanie vzťahov medzi užívateľmi, TikTok prispôsoboval obsah záujmom ľudí. Videá a hudobné klipy, ktoré tvorcovia obsahu zverejňovali, dali TikToku imidž „kútika“ na internete, kde používatelia môžu nájsť zábavu a pocit autenticity.

TikTok získal väčšiu popularitu počas pandémie ochorenia COVID-19, keď sa hlavnou oporou aplikácie stali krátke virálne tance. Aby lepšie konkurovali, Instagram a YouTube nakoniec prišli s vlastnými nástrojmi na vytváranie krátkych videí, známymi ako Reels a Shorts.

Spolu s úspechom TikToku však prišli aj výzvy. Americkí predstavitelia vyjadrili obavy o korene a vlastníctvo spoločnosti. Poukázali na zákony v Číne, ktoré vyžadujú, aby spoločnosti odovzdávali vláde požadované údaje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína hrozí dôsledkami po Trumpovom tlaku na členov NATO, aby zaviedli clá

Čína hrozí dôsledkami po Trumpovom tlaku na členov NATO, aby zaviedli clá

DNES - 14:57Ekonomické

Čína pohrozila dôsledkami po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval členské štáty NATO, aby zaviedli vysoké clá na čínsky tovar a prestali nakupovať ruskú ropu.

Rheinmetall kupuje vojenskú lodenicu spoločnosti Lürssen

Rheinmetall kupuje vojenskú lodenicu spoločnosti Lürssen

DNES - 11:17Ekonomické

Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall sa dohodla na kúpe spoločnosti Naval Vessels Lürssen (NVL), vojenskej divízie brémskej lodenice Lürssen.

Peter Kažimír: Inflácia sa vyvíja podľa očakávaní, ECB však zostáva ostražitá

Peter Kažimír: Inflácia sa vyvíja podľa očakávaní, ECB však zostáva ostražitá

DNES - 10:56Ekonomické

Septembrové rozhodnutie Európskej centrálnej banky ponechať kľúčové sadzby nezmenené odráža spoločné presvedčenie jej guvernérov, že inflácia sa v súčasnosti vyvíja podľa očakávaní.

Ukrajina tvrdí, že v roku 2026 bude potrebovať na obranu 120 miliárd USD

Ukrajina tvrdí, že v roku 2026 bude potrebovať na obranu 120 miliárd USD

VČERA - 15:54Ekonomické

Ukrajina v sobotu (13. 9.) oznámila, že v budúcom roku bude potrebovať najmenej 120 miliárd USD (102,41 miliardy eur) na boj proti ruskej invázii.

Vosveteit.sk
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP