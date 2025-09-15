  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
26°Bratislava

Žena mala dobodať 63-ročného muža, polícia ju zadržala

  • DNES - 15:29
  • Poltár
Žena mala dobodať 63-ročného muža, polícia ju zadržala

Po útoku nožom zomrel v pondelok v Poltári 63-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že ženu, ktorá mala na muža zaútočiť, polícia zadržala.

Incident sa podľa jej slov stal na Sklárskej ulici v Poltári. „Podľa doposiaľ zistených informácií mala 55-ročná žena napadnúť 63-ročného muža nožom, čím mu mala spôsobiť vážne, život ohrozujúce zranenie, ktorému podľahol,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Mužovi leteli na pomoc aj leteckí záchranári, ktorí vrtuľníkom pristáli na futbalovom ihrisku, kde už boli pripravení pozemní záchranári. „Pacient bol v kritickom stave, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Po prevzatí do starostlivosti leteckých záchranárov sa jeho stav pri pokuse o preloženie na palubu náhle zhoršil, až došlo k zastaveniu obehu. Záchranári okamžite začali rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

Konštatovala tiež, že mužove životné funkcie sa však napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich tímov nepodarilo obnoviť a následkom masívneho krvácania svojim zraneniam podľahol.

Kováčiková dodala, že v súvislosti s týmto prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Nôž, ktorým malo k útoku dôjsť, bol zaistený. Päťdesiatpäťročná žena bola na mieste zadržaná,“ podotkla.

Motív konania, ako aj ďalšie okolnosti, za ktorých k tomuto násilnému skutku došlo, sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ. Do vyšetrovania budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva,“ dodala Kováčiková.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaštín-Stráže: Peter Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

Šaštín-Stráže: Peter Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

DNES - 13:40Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok na Národnej púti v Šaštíne-Strážach vyzdvihol, že je potrebné zomknúť sa aj napriek značnej rozdelenosti slovenskej spoločnosti.

Šaštín-Stráže: Biskup František Trstenský vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila

Šaštín-Stráže: Biskup František Trstenský vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila

DNES - 12:59Domáce

Pondelkovú svätú omšu na Národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, celebroval spišský biskup František Trstenský.

Katolíci na Slovensku slávia slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Katolíci na Slovensku slávia slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

DNES - 7:02Domáce

Katolíci na celom Slovensku slávia v pondelok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Tento deň je v SR aj dňom pracovného pokoja.

V prevádzke záhradných potrieb došlo k výbuchu

V prevádzke záhradných potrieb došlo k výbuchu

VČERA - 16:56Domáce

V nedeľu v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky na Slnečnej ulici v Malinove (okres Senec).

Vosveteit.sk
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP