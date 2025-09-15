  • Články
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
Čína hrozí dôsledkami po Trumpovom tlaku na členov NATO, aby zaviedli clá

  • DNES - 14:57
  • Peking
Čína pohrozila dôsledkami po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval členské štáty NATO, aby zaviedli vysoké clá na čínsky tovar a prestali nakupovať ruskú ropu.

Čína prijme protiopatrenia a bude brániť svoje záujmy, povedal v pondelok v Pekingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Správanie Spojených štátov označil za „typický akt jednostranného šikanovania a ekonomického nátlaku“.

Ministerstvo obchodu v samostatnom vyhlásení uviedlo, že Čína dúfa, že USA budú vo svojich slovách a činoch opatrné a vyriešia spory prostredníctvom dialógu.

Trump minulý týždeň spojil ďalšie sankcie USA voči Rusku s požiadavkou, aby všetky krajiny NATO prestali nakupovať ruskú ropu a zaviedli clá vo výške 50 - 100 % na dovoz z Číny, keďže pokračuje v nákupe ruskej ropy. Podľa amerického prezidenta by to pomohlo ukončiť vojnu na Ukrajine. Trumpovým cieľom je presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na Moskvu a priviedla Rusko k rokovaciemu stolu. Navrhované clá by boli zrušené po skončení sa vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, povedal. Čína je považovaná za blízkeho a vplyvného partnera Moskvy. Peking predložil návrhy na riešenie vojny, ktoré Ukrajina odmietla, pretože sú založené najmä na požiadavkách Ruska.

Predstavitelia Číny a USA momentálne rokujú v Španielsku o svojich obchodných vzťahoch. Témou rokovaní je tiež odpredaj americkej divízie čínskej aplikácie pre krátke videá TikTok. TikToku hrozí v USA zatvorenie už 17. septembra, pokiaľ neprejde do vlastníctva americkej firmy.

Čínska delegácia prišla na rokovania so zásadným nepochopením postoja USA k TikToku, povedal americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný. Minister financií USA Scott Bessent a americký obchodný zástupca Jamieson Greer pred začiatkom pondelkových rokovaní uviedli, že Čína chce ústupky v obchode a technológiách výmenou za súhlas s odpredajom populárnej aplikácie sociálnych médií. „Naši čínski kolegovia prišli s veľmi agresívnou požiadavkou,“ poznamenal Bessent a dodal, že USA nie sú ochotné obetovať národnú bezpečnosť pre aplikáciu sociálnych médií.

Rokovania medzi USA a Čínou v madridskom Palacio de Santa Cruz, ktorý patrí španielskemu ministerstvu zahraničných vecí, sú štvrtým kolom rozhovorov za štyri mesiace. Podľa Bessenta obe strany zaznamenali dobrý pokrok, pokiaľ ide o technické detaily, ale dosiahnutie dohody o iných otázkach bude náročné.

Prípadné predĺženie termínu na odpredaj TikToku bude do značnej miery závisieť od toho, ako budú prebiehať rokovania v pondelok, vyhlásil. Lin Ťien k tomu uviedol, že „pokiaľ ide o TikTok, Čína opakovane vyjadrila svoje stanovisko“.

Zdroj: Info.sk, TASR
