Rubio prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“, aby mu zabránili vyvinúť jadrové zbrane.

Jadrový Irán pod vedením radikálneho šiitského duchovného (ajatolláh Alí Chameneí), ktorý disponuje nielen jadrovými zbraňami, ale aj raketami schopnými dopraviť ich do veľkej vzdialenosti, predstavuje neprijateľné riziko nielen pre Izrael, nielen pre Spojené štáty, ale pre celý svet,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Preto prezident pokračuje v kampani maximálneho tlaku,“ povedal Rubio o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Izrael v júni podnikol letecké útoky v rámci 12-dňovej vojny, ktorých cieľom boli najmä vojenské a jadrové zariadenia v Iráne. Do operácie sa jednorazovým bombardovaním zapojili aj Spojené štáty. Západné štáty dlhodobo obviňujú Irán z úsilia získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta.

Iránski predstavitelia, ktorí trvajú na tom, že ich jadrový program slúži mierovým účelom, tvrdia, že počas 12-dňovej vojny zahynulo viac ako 1000 ľudí.

Podľa oficiálnych údajov iránske drony a raketové útoky zabili počas vojny najmenej 28 ľudí v Izraeli.

Zdroj: Info.sk, TASR
