  • Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže: Peter Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok na Národnej púti v Šaštíne-Strážach vyzdvihol, že je potrebné zomknúť sa aj napriek značnej rozdelenosti slovenskej spoločnosti.

Zdôraznil tiež dôležitosť vzájomného rešpektu a tolerancie. Ako spoločnosť máme svoju energiu investovať do stavania mostov, a nie do stavania múrov medzi nami navzájom, skonštatoval.

Prvé posolstvo, ktoré zaznelo, bolo, že by sme sa mali viac počúvať, ale tak, aby sme sa aj naozaj počúvali, rozumeli si, aby sme sa rešpektovali, aby sme sa tolerovali aj napriek tomu, že máme rozdielne názory, aby sme nezabudli na svoje hodnoty, na svoje korene, na ktorých stojí naša spoločnosť, no a zároveň, aby sme sa v tejto ťažkej dobe snažili riešiť problémy spoločne,“ uviedol Pellegrini.

Vyzdvihol, že problémy je potrebné riešiť spoločne. „Atmosféra slovenskej spoločnosti je veľmi napätá, často znemožňuje akúkoľvek rozumnú diskusiu o tých najväčších problémoch Slovenska, ktoré musíme riešiť spoločne, pretože história nám ukázala a vždy nám ukazuje, že jedine vtedy, keď bol slovenský národ zomknutý, tak dokázal veľké veci,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
