Šaštín-Stráže: Biskup František Trstenský vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila

  • DNES - 12:59
  • Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže: Biskup František Trstenský vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila

Pondelkovú svätú omšu na Národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, celebroval spišský biskup František Trstenský. Vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila a brala si príklad z Márie, ktorá vyzýva ľudí, aby kráčali spoločne. Slovensko sa tak podľa jeho slov môže stať silným.

Na svätej omši sa v bazilike zúčastnil aj prezident SR Peter Pellegrini a ďalší predstavitelia spoločenského a politického života. Hlavným mottom tohtoročnej národnej púte je Sedembolestná Panna Mária - pútnička nádeje. Trstenský zdôraznil základné črty Sedembolestnej Panny Márie, podľa ktorých by sa mala utvárať spoločnosť. Je príkladom pre všetkých a vzorom pre cirkev, je otvorená, aby ju viedol Boh a je matkou nádeje, neupadla do zúfalstva ani pod krížom. „Neraz máme sklon uviaznuť v lamentovaní nad tým, aký je svet zlý. Ale cirkev nemá žiť z pesimizmu,“ zhrnul.

Slovensko podľa Trstenského potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa ním nechajú aj osloviť. „Lebo naša spoločnosť je často poznačená rozdelením politickým, názorovým, regionálnym aj cirkevným, Mária však ukazuje, že duch svätý spája rozdielnych. Žime túto spoločnú cestu tak, že nebudeme stáť proti sebe. Budeme hľadať spoločné dobro a boží hlas,“ skonštatoval.

Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je na Slovensku najviac zviazaná práve so Šaštínom-Strážami, kde sa nachádza jej milostivá socha z roku 1564. Svätá stolica vyhlásila Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska dekrétom z 22. apríla 1927. Baziliku v Šaštíne-Strážach spravuje rehoľa pavlínov.

Trstenský reagoval i na možnosť zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá odznela vo vládnych kruhoch. „Toto je téma aj pre Vatikán, lebo je to súčasťou Vatikánskej zmluvy, tzn. tu je priestor aj pre vládnych predstaviteľov, aby sa o tomto rozprávali aj s partnerom na druhej strane, ktorým je Svätá stolica,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
