Sikorski ocenil Trumpovu výzvu na zastavenie nákupu ruskej ropy
- DNES - 12:44
- Varšava
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril spokojnosť s výzvou amerického prezidenta Donalda Trumpa, adresovanou členským štátom NATO a ďalším krajinám, aby prestali nakupovať ruskú ropu. Podľa ministra by si mali Maďarsko a Slovensko zabezpečiť dodávky ropy z iných zdrojov než z Ruska.
„Osobne ma teší, že prezident Trump hovorí to isté, čo tvrdí aj väčšina Európskej únie - že Maďarsko a Slovensko môžu nakupovať ropu aj z iných zdrojov ako z Ruska a mali tak urobiť už dávno,“ povedal Sikorski v pondelok ráno v rozhlasovej relácii TOK FM.
Tento piatok Trump povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
V nedeľu potom americký prezident vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich „priateľov“, stále pokračujú v nákupe ruskej ropy. „Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne,“ povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.
Sikorski vyjadril pochopenie pre to, že Maďarsko chce nakupovať ropu lacnejšie, no zároveň zdôraznil, že postaviť sa Putinovi a jeho agresii si vyžaduje isté „náklady“.
„Celá Európa platí za ropu a plyn o niečo viac,“ pokračoval. „Dúfam, že Maďarsko a Slovensko konečne vypočujú výzvu prezidenta Trumpa,“ dodal poľský minister.
NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom
Severoatlantická aliancia je vo vojne s Ruskom a fakticky sa na nej zúčastňuje tým, že poskytuje priamu a nepriamu podporu Ukrajine, vyhlásil v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Politico: Donald Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump sa konečne rozhodol označiť Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, napísal magazín Politico, ktorý si všimol jeho nedeľňajšie vyjadrenie novinárom.
Wadephul: Rusko západné krajiny testuje, nátlak na Moskvu treba zvýšiť
Nemecký minister zahraničných vecí v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a podobnom incidente v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku.
Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO
Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.