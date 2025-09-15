  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
26°Bratislava

Sikorski ocenil Trumpovu výzvu na zastavenie nákupu ruskej ropy

  • DNES - 12:44
  • Varšava
Sikorski ocenil Trumpovu výzvu na zastavenie nákupu ruskej ropy

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril spokojnosť s výzvou amerického prezidenta Donalda Trumpa, adresovanou členským štátom NATO a ďalším krajinám, aby prestali nakupovať ruskú ropu. Podľa ministra by si mali Maďarsko a Slovensko zabezpečiť dodávky ropy z iných zdrojov než z Ruska.

Osobne ma teší, že prezident Trump hovorí to isté, čo tvrdí aj väčšina Európskej únie - že Maďarsko a Slovensko môžu nakupovať ropu aj z iných zdrojov ako z Ruska a mali tak urobiť už dávno,“ povedal Sikorski v pondelok ráno v rozhlasovej relácii TOK FM.

Tento piatok Trump povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.

V nedeľu potom americký prezident vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich „priateľov“, stále pokračujú v nákupe ruskej ropy. „Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne,“ povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.

Sikorski vyjadril pochopenie pre to, že Maďarsko chce nakupovať ropu lacnejšie, no zároveň zdôraznil, že postaviť sa Putinovi a jeho agresii si vyžaduje isté „náklady“.

Celá Európa platí za ropu a plyn o niečo viac,“ pokračoval. „Dúfam, že Maďarsko a Slovensko konečne vypočujú výzvu prezidenta Trumpa,“ dodal poľský minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom

NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom

DNES - 13:41Zahraničné

Severoatlantická aliancia je vo vojne s Ruskom a fakticky sa na nej zúčastňuje tým, že poskytuje priamu a nepriamu podporu Ukrajine, vyhlásil v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Politico: Donald Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine

Politico: Donald Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine

DNES - 11:43Zahraničné

Americký prezident Donald Trump sa konečne rozhodol označiť Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, napísal magazín Politico, ktorý si všimol jeho nedeľňajšie vyjadrenie novinárom.

Wadephul: Rusko západné krajiny testuje, nátlak na Moskvu treba zvýšiť

Wadephul: Rusko západné krajiny testuje, nátlak na Moskvu treba zvýšiť

DNES - 8:16Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a podobnom incidente v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku.

Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO

Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO

DNES - 6:00Zahraničné

Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.

Vosveteit.sk
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozogČína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúndTakto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP