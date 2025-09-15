  • Články
Pondelok, 15.9.2025
20°Bratislava

Peter Kažimír: Inflácia sa vyvíja podľa očakávaní, ECB však zostáva ostražitá

  • DNES - 10:56
  • Bratislava
Peter Kažimír: Inflácia sa vyvíja podľa očakávaní, ECB však zostáva ostražitá

Septembrové rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) ponechať kľúčové sadzby nezmenené odráža spoločné presvedčenie jej guvernérov, že inflácia sa v súčasnosti vyvíja podľa očakávaní.

Nezaväzujú sa vopred ku konkrétnym krokom v budúcnosti, ostávajú však ostražití a budú sa rozhodovať postupne na základe aktuálnych údajov a odhadov ďalšieho vývoja. V komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu o nastavení menovej politiky to v pondelok uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.

Zostávame aj naďalej v komfortnej pozícii, čo nám umožňuje chrániť potrebnú stabilitu v čoraz turbulentnejšom globálnom prostredí. V súčasnosti, keď sú finančné trhy významným zdrojom možných šokov a dôsledky fiškálnej konsolidácie sú rôznorodé, je naším cieľom podporovať pokojné a predvídateľné prostredie. Sme presvedčení, že presne to aj robíme,“ konštatoval Kažimír.

ECB sa podľa neho podarilo dostať sadzby do pohodlného, tzv. neutrálneho pásma. „To však neznamená, že sa budeme nečinne prizerať dianiu vo svete a okolo nás. Hoci sme pri krotení inflácie dosiahli skutočný pokrok - najmä keď klesajú aj jej trvalejšie zložky - ostražitosť zostáva viac než namieste,“ podčiarkol.

Pripomenul, že riziká nikam neodišli a ostávajú s nami. Platí to aj pre riziká, ktoré môžu infláciu potiahnuť smerom nahor. Prehliadať ich by bolo chybou a mohlo by sa to vypomstiť, upozornil guvernér.

Tak ako doteraz sa budeme vždy rozhodovať zo zasadnutia na zasadnutie, opierajúc sa o všetky údaje, analýzy a odhady budúceho vývoja. To nám umožní naďalej zostať v spomínanej komfortnej pozícii,“ zhodnotil Kažimír. ECB podľa neho nebude reagovať na malé, drobné odchýlky od cieľa, ktoré určite prídu a musí sa sústrediť na podstatné veci. Uistil, že centrálni bankári sú pripravení adekvátne zareagovať na čokoľvek, čo príde.

Nemali by sme sa, a ani sa nebudeme, vopred zaväzovať ku konkrétnym rozhodnutiam v budúcnosti. Naopak, ponecháme si všetky možnosti otvorené a budeme pripravení prispôsobiť sa situácii. Sme pripravení reagovať na prípadné nové šoky. Máme plnú voľnosť urobiť všetko potrebné na zachovanie stability,“ doplnil Kažimír.

ECB minulý týždeň vo štvrtok (11. 9.) podľa očakávania svoje úrokové sadzby nezmenila, a to už druhé zasadnutie po sebe. Jej kľúčový úrok z vkladov tak zostáva na úrovni 2 %, hlavná refinančná sadzba 2,15 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 2,40 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
