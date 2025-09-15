Wadephul: Rusko západné krajiny testuje, nátlak na Moskvu treba zvýšiť
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a podobnom incidente v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku. Moskvu varoval, že Severoatlantická aliancia bude reagovať rázne, píše agentúra DPA.
„Rusko musí vedieť, že vždy zareagujeme. Nedovolíme, aby sme boli vystavení ďalšiemu vojenskému nátlaku. Využijeme svoju moc. Ekonomická a politická moc slobodného sveta je silná,“ vyhlásil minister.
Podľa Wadephula ruský prezident Vladimir Putin „testuje“ západné krajiny a stále neprejavil žiaden záujem o ukončenie vojny na Ukrajine. „Neprijíma žiadnu ponuku na rozhovory. Je zrejmé, že zatiaľ nechce ukončiť vojnu na Ukrajine. Ide ďalej a my musíme jasne reagovať a zostať jednotní,“ dodal.
Šéf nemeckej diplomacie zároveň podporil tvrdšie sankcie proti Rusku. Zdôraznil však, že je potrebné posilniť obranyschopnosť východného krídla NATO a to najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Spomenul pritom systémy v súčasnosti nasadené v Grécku a Španielsku, ktoré by mohli byť presunuté k východnej hranici Aliancie.
Poľsko potvrdilo zostrelenie troch alebo štyroch ruských dronov v noci na stredu. Varšava incident označila za akt agresie a aktivovala článok štyri Severoatlantickej zmluvy. Podobný incident v sobotu zaznamenali aj na území Rumunska.
Podľa Európskej únie boli niektoré z bezpilotných lietadiel identifikované ako drony typu Šáhid iránskej výroby, ktoré Rusko používa vo vojne proti Ukrajine.
Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO
Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.
Brazília: Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie
Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií.
Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná
Stála misia Severnej Kórey pri Organizácii Spojených národov (OSN) vo Viedni vyhlásila, že jej pozícia ako krajiny s jadrovými zbraňami je nezvratná a odsúdila opakované výzvy Spojených štátov na jej denuklearizáciu.
Zelenskyj pochválil armádu za útoky na infraštruktúru v Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.